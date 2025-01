Make or break 點解？懂得雙詞搭配可提升職場競爭力，即學15個常見商務英語Binomials附實用範例

在現今商業社會中,學好英語雙詞搭配(binomials)是提升職場競爭力的重要一環。雙詞搭配,如「sink or swim」(成敗在此一舉),是由兩個單詞組成,常以連詞連接,具有固定的詞序及特定的含義。本文將介紹學習雙詞搭配的重要性,並提供15個常見的商務英語雙詞搭配及其應用範例,幫助讀者更好地掌握這一重要語言技能。

15個常見的商務英語雙詞搭配

1. Pros and cons/優缺點

例句:

Let's weigh the pros and cons before making a decision.

在做出決定前,讓我們權衡一下優缺點。

2. Give and take/互相遷就

例句:

Successful negotiations require give and take.

成功的談判需要互相遷就。

3. More or less/大致上

例句:

The project is more or less on schedule.

項目大致上按計劃進行。

4. Now and then/偶爾

例句:We have team-building activities now and then.

我們偶爾會有團隊建設活動。

5. Safe and sound/安然無恙

例句:The shipment arrived safe and sound.

貨物安然無恙地到達了。

6. First and foremost/首要的

例句:First and foremost, we need to focus on our clients' needs.

首要的是,我們需要關注客戶的需求。

7. Back and forth/來來回回

例句:We've been going back and forth on this issue for weeks.

我們在這個問題上來來回回討論了好幾周。

8. Part and parcel/重要部分

例句:Customer service is part and parcel of our business.

客戶服務是我們業務的重要部分。

9. Make or break/生死攸關的

例句:This deal is a make or break for our company.

這筆交易對我們公司來說生死攸關。

10. So and so/某某

例句:Mr. So and so will be attending the meeting.

某某先生將參加會議。

11. All or nothing/全有或全無

例句:Our strategy is all or nothing; we go big or we go home.

我們的策略是全有或全無;要麼大幹一場,要麼回家。

12. On and off/斷斷續續

例句:The meetings have been happening on and off.

會議一直斷斷續續進行。

13. By and large/大體上

例句:By and large, the feedback from clients has been positive.

大體上,客戶的反饋是積極的。

14. Give or take/大約

例句:It will take two weeks, give or take a few days.

需要大約兩周的時間。

15. Down and out/窮困潦倒

例句:After the market crash, many businesses were down and out.

市場崩盤後,許多企業變得窮困潦倒。

學習英語雙詞搭配(binomials)是提升商務溝通能力的有效方法。通過掌握這些常見的雙詞搭配,您可以在職場中更加自信、流利地使用英語進行交流。希望本文提供的15個常見商務英語雙詞搭配能夠幫助你在職場上更上一層樓。