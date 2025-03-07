商業英語 │Metaverse元宇宙商業英語必學！15個詞彙片語，掌握未來工作

你有沒有想過，有一天我們的工作的地方可能只是一個虛擬的世界，而非實體的辦公室？Metaverse（元宇宙）這個神奇的數位空間正在迅速成為新的商業常態，包括大家已經很熟悉的虛擬會議（virtual meeting），還有愈來愈流行的沉浸式產品展示（immersive product demonstration）。隨著元宇宙的崛起，它已經超越了單純的科技領域，成為了各行各業的重要工具。簡單來說，掌握與元宇宙相關的useful expressions，就像拿到未來商業世界的通行證，只要你願意花時間學習這些表達技巧，你就能在這個新興的虛擬世界中站穩腳步。

本周，筆者準備了15個與元宇宙相關的實用詞彙和片語，幫助你快速入門。準備好了嗎？Let’s go！

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

1. Virtual Collaboration（虛擬協作）

例句：

"Effective virtual collaboration is essential for successful projects in the metaverse." 「有效的虛擬協作是元宇宙中成功項目的關鍵。」

2. Immersive Experience（沉浸式體驗）

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沉浸式體驗是一種讓使用者完全沉浸在虛擬環境中的方式，通過視覺、聽覺、觸覺等感官，讓使用者感受到如同身臨其境般的真實感。

例句：

"We aim to create an immersive experience for our clients in the virtual showroom."

「我們希望在虛擬展廳中為客戶打造沉浸式體驗。」

3. Digital Twin （數位分身）

數位分身（Digital Twin）是一個虛擬模型，複製現實世界中物體或系統的特徵和行為，並通過感測器和數據分析實時監控和模擬其狀態與運作。

例句：

"A digital twin of our product allows us to demonstrate its features interactively."

「我們產品的數位分身可以互動式地展示其功能。」

4. Blockchain Technology（區塊鏈技術）

例句：

"Blockchain technology ensures secure transactions in the metaverse."

「區塊鏈技術保障了元宇宙中的安全交易。」

5. Augmented Reality（AR）（增強現實）

AR是一種將虛擬信息與現實世界結合的技術，通過電子設備顯示，提供增強的體驗。

例句：

"We use augmented reality to enhance virtual presentations."

「我們使用增強現實來提升虛擬簡報的效果。」

6. Non-Fungible Token（NFT）（非同質化代幣）

例句：

"NFTs are a vital part of digital commerce in the metaverse."

「NFT 是元宇宙中數位商業的重要組成部分。」

7. Cross-Platform Integration（跨平台整合）

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跨平台整合（Cross-Platform Integration）讓應用程式可以在不同的平台和操作系統上無縫運行和協同工作。這包括在桌面、手機、平板電腦等設備上，以及不同的操作系統如Windows、macOS、iOS、Android等。

例句：

"Our team focuses on seamless cross-platform integration to enhance user experience."

「我們的團隊專注於無縫的跨平台整合，以提升使用者體驗。」

8. Scalability（可擴展性）

可擴展性（Scalability）是指系統、網絡或流程在面臨不斷增長的需求時，能夠有效擴展和處理增加的負載，而不影響性能和效率的能力。

例句：

"The scalability of our virtual conference platform ensures it can handle thousands of attendees."

「我們的虛擬會議平台的可擴展性能確保其能處理成千上萬的參與者。」

9. User Interface（UI）（用戶界面）

例句：

"An intuitive user interface is critical for navigating the metaverse efficiently."

「直觀的用戶界面對於高效地探索元宇宙至關重要。」

10. Monetization Strategies（貨幣化策略）

例句：

"We are exploring new monetization strategies for virtual goods in the metaverse."

「我們正在探索元宇宙中虛擬商品的新貨幣化策略。」

11. Cloud Computing （雲端運算）

例句：

"Cloud computing supports the data-intensive processes required for virtual business worlds."

「雲端運算支持虛擬商業世界所需的高數據處理。」

12. Hybrid Work Model（混合工作模式）

例句：

"A hybrid work model enables employees to balance virtual and physical environments."

「混合工作模式使員工能平衡虛擬和實體環境。」

13. Data Analytics（數據分析）

例句：

"Data analytics provide insights into user behavior in virtual spaces."

「數據分析提供了對虛擬空間中用戶行為的洞察。」

14. Virtual Reality（VR）（虛擬現實）

例句：

"Virtual reality headsets are essential tools for accessing the metaverse."

「虛擬現實頭盔是進入元宇宙的必備工具。」

15. Cybersecurity Protocols（網絡安全協議）

例句：

"Strict cybersecurity protocols are necessary to protect sensitive information."

「嚴格的網絡安全協議是保護敏感信息的必要措施。」

Metaverse不只是科技愛好者的遊樂場，它也改變了我們溝通和做生意的方式，只要你願意花時間學習這些表達技巧，你就能在這個新興的世界中站穩腳步，從今天開始，慢慢練習，把這些詞彙融入到你的日常對話中吧，加油！