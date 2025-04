商業英語 │ 加強中港跨境合作：20個實用英語表達，提升專業形象

作為國際金融中心的香港,不僅連接著東西方商業的橋樑,與內地的經濟合作也愈來愈密切。然而,儘管廣東話或普通話是跨境交流的主要語言,英語作為國際商務語言,也扮演著重要的角色。你可能會好奇,為甚麼在中港跨境商貿中學習英語如此重要?其實,這不僅是語言的問題,更是提升競爭力和擴展市場的關鍵。

在與內地企業合作時,愈來愈多的場合需要雙方與海外合作夥伴溝通,而英語則成為了中介語言。例如,企業在處理國際合同、洽談三方合作或參加全球商業會議時,英語的運用能使溝通更流暢,專業形象更凸顯。同時,對於致力於拓展海外市場的企業來說,掌握商務英語更是必備技能。

為了幫助大家更自信地應對跨境合作,本周,筆者為大家準備了20個實用的expressions,並提供實際情境應用的例句,let’s go!

1. Market penetration 市場滲透

例句:"Our strategy focuses on market penetration in Greater China."

我們的策略著重於大中華地區的市場滲透。

2. Value proposition 價值主張

例句:"The value proposition of this product appeals to Mainland clients."

這款產品的價值主張很吸引內地客戶。

3. Supply chain 供應鏈

例句:"Improving the supply chain efficiency is crucial for cross-border trade (跨境貿易)."

提高供應鏈效率對跨境貿易至關重要。

4. Due diligence 審慎調查

例句:"Conducting due diligence is necessary before any partnership."

在任何合作之前進行審慎調查是必要的。

5. Competitive edge 競爭優勢

例句:"We need to emphasize our competitive edge in the Mainland market."

我們需要突出我們在內地市場的競爭優勢。

6. Mutual benefits 互惠互利

例句:"Our negotiation centers around achieving mutual benefits."

我們的談判以實現互惠互利為核心。

7. Strategic alliance 戰略聯盟

例句:"The strategic alliance will strengthen our presence in both markets."

戰略聯盟將加強我們在兩地市場的影響力。

8. Legal compliance 法律合規

例句:"Ensuring legal compliance is critical for smooth operations."

確保法律合規對順利運營非常重要。

9. Cultural sensitivity 文化敏感性

例句:"Understanding cultural sensitivity can improve collaboration with partners."

理解文化敏感性可以改善與夥伴的合作。

10. Consensus building 建立共識

例句:"Consensus building is key to resolving disputes during negotiations."

建立共識是談判過程中解決爭執的關鍵。

11. Resource sharing 資源共享

例句:"Resource sharing will optimize (優化;改良)the efficiency of cross-border projects."

資源共享將優化跨境項目的效率。

12. Client acquisition 客戶獲取策略

例句:"We focus on client acquisition strategies in the Mainland market."

我們專注於內地市場的客戶獲取策略。

13. Intellectual property protection 知識產權保護

例句:"Securing intellectual property protection is a priority in product expansion."

保障知識產權保護是產品拓展的首要任務。

14. Business synergy 商業協同效應

例句:"We aim to create business synergy through collaboration."

我們旨在通過合作創造商業協同效應。

15. Regulatory framework 法規框架

例句:"Understanding the regulatory framework is essential for market entry (進入市場)."

了解法規框架對進入市場至關重要。

16. Financial transparency 財務透明度

例句:"Maintaining financial transparency strengthens partnerships."

保持財務透明度能加強合作關係。

17. Operational efficiency 營運效率

例句:"Operational efficiency is vital in bridging cross-border gaps."

營運效率對跨境溝通非常重要。

18. Bilateral cooperation 雙邊合作

例句:"The agreement fosters bilateral cooperation in trade."

該協議促進貿易的雙邊合作。

19. Market trends 市場趨勢

例句:"Staying ahead of market trends benefits cross-border businesses."

領先於市場趨勢有利於跨境業務。

20. Conflict resolution 衝突解決

例句:"Effective conflict resolution ensures sustainable collaboration."

有效的衝突解決確保了可持續的合作。

掌握跨境合作的商務英語不僅是一項語言技能,更是一種溝通藝術。在香港這國際大都市,商務交流對個人與企業的發展至關重要。希望這些詞彙能幫助大家在跨境商業合作中站穩腳跟,與國內外夥伴共同開創輝煌未來,加油!