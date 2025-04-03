商業英語｜提升語言能力的捷徑— 掌握外來詞loanwords

在香港這個多元文化的熔爐中，英語是連接世界的重要橋樑，而其中源自其他語言的英語外來詞更具特色且用途廣泛。你知道嗎？英語中還有很多外來語（loanwords），它們來自多種語言和文化，例如 “agenda” 來自拉丁文、 “entrepreneur” 來自法文、 “studio”來自意大利文、 “plaza” 來自西班牙文等等。

在職場上，熟悉這些外來詞能讓你不僅在溝通中表現得更加自信專業，還能讓人留下深刻印象。從會議討論到正式文件，正確使用外來詞能展現你的國際視野及文化素養。

本周，筆者準備了10個實用的商業英語外來詞，帶你探索它們的起源、應用，以及相關例句。學習這些loanwords不僅是提升語言能力的捷徑，更是讓你在競爭激烈的職場中脫穎而出的秘訣！

10個常用外來英語詞彙

1. Déjà vu（似曾相識）

起源：源自法語，意思是「已經見過」。

例句：

I had a sense of déjà vu during the meeting when they discussed the same idea as last week.

在會議中討論上週同樣的想法時，我有一種似曾相識的感覺。

2. Faux pas（失禮）

起源：源自法語，意為「社交失誤」。

例句：

His comment on the client’s appearance was a major faux pas.

他對客戶外貌的評論是一個嚴重的失禮行為。

3. Cliché（陳腔濫調）

起源：源自法語，用來形容過於常見或老套的表達。

例句：

Avoid using clichés in your presentation to make it stand out.

避免在你的演講中使用陳腔濫調，以突出特色。

4. Entrepreneur（企業家）

起源：源自法語，代表創立或經營企業的人。

例句：

She is a successful entrepreneur known for her innovative ideas.

她是一位以創新想法著稱的成功企業家。

5. Echelon（階層／等級）

源自法語「échelon」，意指階梯或層級。

例句：

He was promoted to the upper echelon of the company’s leadership.

他晉升至公司領導層的高層級。

6. Pro bono（公益）

源自拉丁語「pro bono publico」，意為「為公共利益」。

例句：

The law firm provided pro bono legal services to small businesses.

該律師事務所為小型企業提供了公益法律服務。

7. Rendezvous（約會或會面）

起源：源自法語，意為「預約或聚會的地點」。

例句：

The team had a rendezvous at the café to finalize the project details.

團隊在咖啡廳會面以敲定項目細節。

8. Liaison（聯絡）

起源：源自法語「lier」，意為「連接」或「聯絡」。

例句：

Our company hired a liaison officer to improve communication with suppliers.

我們公司聘請了一位聯絡官以改善與供應商的溝通。

9. Ad hoc（專案性／臨時性）

起源：源自拉丁語，意為「特定用途或臨時安排」。

例句：

An ad hoc committee was formed to handle the client’s urgent request.

為處理客戶的緊急需求成立了一個臨時委員會。

10. Bazaar（市集）

起源：源自波斯語，意指市場或集市。

例句：

Our team set up a booth at the charity bazaar.

我們的團隊在慈善市集中設置了一個攤位。

透過學習這些常見的loanwords，你不僅可以讓商務交流更加專業且精準，還能深化你的語言文化視野，體會語言背後的多樣性與魅力，希望本文的內容能對你的商業英語學習有所啟發吧，加油！