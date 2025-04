商業英語 │創業者必學的20個關鍵英文詞彙及專業表達投資提案應用範例

為甚麼Pitching英文如此重要?各位有意創業的讀者,相信你們都明白,要在競爭激烈的市場中脫穎而出,單單靠idea是不夠的。當你需要向國際投資者推介項目時,流暢專業的商業英語表達能力往往就是成敗的關鍵。

想像一下:你精心準備的創業方案,卻因為幾個關鍵的vocabulary用得生硬,或是無法清晰傳達商業價值,而讓投資者失去興趣。這豈不是太可惜了?根據調查,超過70%的投資者表示,創始人的表達能力會直接影響他們的投資決策。

本周,筆者為大家整理了投資提案中最實用的英文詞彙,並提供實際應用例句,以助你展現專業度,又能讓你的提案更具說服力,let’s go!

Credit: https://www.istockphoto.com

1. Value Proposition(價值主張)

定義:你的產品或服務為客戶提供的核心價值

應用範例:

"Our value proposition lies in delivering enterprise-grade security at SME-friendly pricing."

(我們的價值主張是以中小企業負擔的價格提供企業級安全方案。)





2. Scalability(可擴展性)

定義 :商業模式應對市場增長的能力

應用範例 :

"The cloud-based architecture ensures our solution's scalability across global markets."

(雲端架構確保我們的解決方案具備全球市場擴展能力。)





3. Revenue Model(盈利模式)

定義 :企業產生收入的具體方式

應用範例 :

"We employ a freemium revenue model with premium features driving monetization."

(我們採用免費增值模式,透過高級功能實現盈利。)





4. Market Traction(市場進展)

定義 :產品在市場上獲得的實際成效

應用範例 :

"Since launch, we've achieved significant market traction with 10,000+ active users."

(上市以來,我們已獲得超過1萬名活躍用戶的市場認可。)





5. Runway(資金週轉期)

定義 :現有資金可維持營運的時間

應用範例 :

"With current funding, we have an 18-month runway to reach profitability."

(現有資金可支持18個月的營運,直至實現盈利。)





6. Competitive Edge(競爭優勢)

定義 :相較於競爭對手的獨特優勢

應用範例 :

"Our patented AI algorithm gives us a strong competitive edge in this space."

(我們的專利AI算法讓我們在這個領域擁有強大競爭優勢。)





7. Proof of Concept(概念驗證)

定義 :證明商業模式可行的早期測試

應用範例 :

"We've completed successful proof of concept trials with three Fortune 500 companies."

(我們已與三家財富500強企業完成成功的概念驗證測試。)





8. Burn Rate(資金消耗率)

定義 :公司每月消耗資金的速率

應用範例 :

"Our current monthly burn rate is $150,000, primarily allocated to R&D."

(我們目前每月資金消耗為15萬美元,主要用於研發。)





9. Exit Strategy(退出機制)

定義 :投資者實現投資回報的途徑

應用範例 :

"Our preferred exit strategy is an acquisition by a strategic buyer within 5 years."

(我們傾向的退出策略是在5年內被戰略買家收購。)





10. Key Metrics(關鍵指標)

定義 :衡量業務表現的核心數據

應用範例 :

"Our key metrics include monthly recurring revenue and customer acquisition cost."

(我們的關鍵指標包括月度經常性收入和客戶獲取成本。)





11. Pain Point(痛點)

定義 :目標客戶面臨的關鍵問題

應用範例 :

"We're addressing the critical pain point of inefficient inventory management."

(我們正在解決庫存管理效率低下的關鍵痛點。)





12. Go-to-Market Strategy(市場進入策略)

定義 :產品推向市場的具體計劃

應用範例 :

"Our go-to-market strategy focuses on direct sales to mid-sized manufacturers."

(我們的市場進入策略專注於直接銷售給中型製造商。)





13. Unit Economics(單位經濟效益)

定義 :單個客戶或產品的盈利情況

應用範例 :

"Our positive unit economics show a 30% profit margin per customer."

(我們的單位經濟效益顯示每位客戶有30%的利潤率。)





14. Angel Investor(天使投資人)

定義 :提供初期資金的個人投資者

應用範例 :

"We've secured commitments from two prominent angel investors in the tech sector."

(我們已獲得科技領域兩位知名天使投資人的投資承諾。)





15. Term Sheet(投資條款清單)

定義 :概述投資條件的文件

應用範例 :

"The term sheet outlines a $2 million investment at a $10 million valuation."

(投資條款清單概述了以1,000萬元估值投資200萬元的條件。)





16. Due Diligence(盡職調查)

定義 :投資前的全面審查

應用範例 :

"We're fully prepared for the due diligence process with all financials organized."

(我們已準備好所有財務資料,完全準備好進行盡職調查。)





17. Pivot(戰略轉向)

定義 :商業模式的重大調整

應用範例 :

"After initial testing, we decided to pivot from B2C to a B2B model."

(經過初步測試後,我們決定從B2C轉向B2B模式。)





18. Monetization(變現模式)

定義 :將產品轉化為收入的策略

應用範例 :

"Our monetization strategy combines subscription fees and transaction commissions."

(我們的變現策略結合了訂閱費和交易佣金。)





19. Unicorn(獨角獸公司)

定義 :估值超過10億美元的初創企業

應用範例 :

"With our current growth rate, we're on track to become a unicorn in 3 years."

(按照目前的增長速度,我們有望在3年內成為獨角獸公司。)





20. Elevator Pitch(電梯簡報)

定義 :簡短有力的商業概念介紹

應用範例 :

"Our elevator pitch: We're the Uber for corporate training, matching trainers with companies in real-time."

(我們的電梯簡報:我們是企業培訓界的Uber,實時匹配培訓師和企業。)

掌握專業詞彙只是第一步,要真正提升提案效果,建議你可以:

1. 觀摩成功案例

- 研究知名企業的pitch deck(如Airbnb、Uber的早期版本)

- 觀看TED演講中優秀的商業提案





2. 模擬實戰練習

- 錄製自己的提案演練,檢視表達流暢度

- 參加創業社群的pitching活動獲取反饋





記住,投資者不僅評估你的商業模式,也在評估你作為創始人的溝通能力,所以,現在就開始練習吧!祝各位創業者融資順利!