商業英語 │ 初創必學！5分鐘掌握打動投資者的關鍵金句（一）---職場英語教室

在香港這個國際創業舞台，一句精準的話往往決定投資者是否「開綠燈」。試想想：當你滿腔熱血介紹創新的ideas，卻因關鍵詞彙卡在喉嚨、數據表達不清，眼睜睜看著投資者眼神從期待轉為游移⋯⋯這種痛，創業者最懂！

無論你是準備參與創業比賽、約見投資人，或向海外基金進行線上presentation，流暢而專業的英語表達能力已成初創團隊的核心競爭力。這不僅關乎language skills，更是專業度與國際視野的體現。



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本專題分兩期深入剖析，針對香港初創最關鍵的募資場景，精選的百搭金句。本期聚焦三大核心技能：

開場破冰建立連結

陳述問題與解決方案

展示市場吸引力

技能一：開場破冰建立連結 – 30秒抓住投資者注意力



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1. "Imagine a Hong Kong where [痛點+理想的解決辦法]... That's the future we're building at [公司名]."

「想像[某個痛點+理想的解決辦法]，這正是[公司名]打造的未來。」



例句：

"Imagine a Hong Kong where every MTR station turns plastic bottles into instant Octopus top-ups... That's GreenReborn's mission."

想像香港每個港鐵站都可將膠樽即時轉為八達通充值。這正是 GreenReborn的使命。

2. "We solve [目標客群]'s pain point / nightmare: [核心問題]."

「我們解決 [目標客群] 的痛點。」

（技巧：開場即帶入市場規模數據，展現商業嗅覺。）



例句：

"We solve Hong Kong SMEs' cash flow nightmares: 72% face loan rejections from traditional banks. Our digital platform delivers capital in 48 hours."

我們解決香港中小企現金流噩夢：72%遭傳統銀行拒貸。我們的數碼平台48小時內提供資金。

技能二：陳述問題與解決方案 – 直擊投資者最在乎的「為甚麼是你」！



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3. "Current solutions are [弱點], causing [後果] in Hong Kong's fast-paced market."

「現有方案 [描述弱點]，在香港這個節奏快的市場中會帶來 [後果]。」



（量化技巧：務必加入「高達30%成本」、「每週5小時」等具體數字。）



例句：

"Current solutions are inefficient, causing up to 30% productivity loss in Hong Kong's fast-paced market."

現有方案效率低下，在香港這個節奏快的市場中會帶來高達30%的生產力損失。

4. "[公司名] leverages [技術] to deliver _______ and _______."

「[公司名]運用[技術]實現_______及_______。」



（強調本地元素（如八達通、快速生活節奏）凸顯差異化。）



例句：

"QuickEat leverages cloud kitchens to cut delivery times by 30% and support Hong Kong’s 24/7 dining culture."

QuickEat 運用雲端廚房縮短 30% 送餐時間，並支援香港24小時飲食文化。

技能三：展示市場吸引力 – 用數據證明這是一門好生意



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5. "Hong Kong's [優勢] makes it the perfect launchpad for our [領域] solution."

「香港的 [優勢]，是我們 [領域] 的最佳試驗場。」



（說服關鍵：連結政策，展現政策紅利洞察力。）



例句：

"Hong Kong's free data flow policy and 5G coverage make it the perfect launchpad for our AI-driven logistics platform."

香港的數據自由流通政策及5G覆蓋率，是我們AI物流平台的最佳試驗場。

6. "With [真實數據], we target __% market share."

「憑藉 [真實數據]，我們目標奪取__%市佔率。」



（黃金公式：人口+科技滲透率+具體市佔目標 = 可信市場論證。）



例句：

"With 7.5 million population and 89% digital payment adoption, we target 10% market share in cross-border e-commerce for Guangdong-HK shoppers."*

憑藉750萬人口及89%電子支付普及率，我們目標攻佔粵港跨境電商10%市佔率。

都學會了嗎？下周，筆者將解鎖更關鍵的募資實戰技能！包括：

4) 用「護城河理論」包裝競爭優勢

5) 清晰說明資金用途的黃金句式

6) 強勢結尾讓投資者主動約下次會議

下期見！