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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/07/2025

【職場必學】低調自誇英文術：教你專業展示成就而不惹人反感

#商業社會 #求職 #面試 #語文增值 #專業 #考核 #日常 #職場英語 #技能增值 #推銷 #英語教學 #學英文 #技巧 #OL #管理
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

(Credit: www.tycoonstory.com )

 

　　為甚麼「低調自誇」是職場必備技能？在競爭激烈的商業社會，懂得適當地推銷自己是職場成功的關鍵。然而，許多專業人士面臨一個兩難：如何在展示成就的同時，避免給人「自吹自擂」的感覺？ 

 

　　英文有句諺語說："It's not what you say, but how you say it."（重要的不是你說了甚麼，而是你怎麼說）。過度謙虛可能讓你的貢獻被忽略，但過分自誇又容易惹人反感。如何在兩者之間取得平衡，正是筆者這周要分享的技巧。 

 

　　本文將分為三部分： 

 

1. 「團隊功勞」式表達法 

2. 「事實陳述」技巧 

3. 「謙虛包裝」金句 

 

一、「團隊功勞」式表達法 

 

　　這種表達方式能讓你看起來像個團隊合作者，同時巧妙地突出你的貢獻。 

 

1. "I was fortunate to lead a team that achieved..." 

我很幸運能帶領團隊達成... 

例句：I was fortunate to lead a team that increased Q2 sales by 30%. 

我很幸運能帶領團隊在第二季度實現30%的銷售增長。 

 

2. "We worked hard to accomplish..." 我們共同努力完成了... 例句：We worked hard to accomplish the project ahead of schedule. 

我們共同努力提前完成了這個項目。 

 

3. "It was a collaborative effort that resulted in..." 

這是團隊合作的成果，最終實現了... 

例句：It was a collaborative effort that resulted in a 95% client satisfaction rate. 

這是團隊合作的成果，最終實現了95%的客戶滿意度。

 

二、「事實陳述」技巧 

 

　　用具體數據和事實說話，讓成就自己發聲，避免主觀吹噓。 

 

1. "The numbers show that..." 

數據顯示... 

例句：The numbers show that our marketing campaign reached 2 million impressions. 

數據顯示我們的營銷活動達到了200萬次曝光。

 

2. "As you can see from the results..." 

從結果可以看出... 

例句：As you can see from the results, the new strategy improved efficiency by 40%. 

從結果可以看出，新策略將效率提高了40%。

 

3. "The feedback we've received indicates..." 

我們收到的反饋表明...） 

例句：The feedback we've received indicates strong approval from stakeholders. 

我們收到的反饋表明利益相關者高度認可。

 

三、「謙虛包裝」金句 

 

　　當別人讚美你時，如何優雅回應並強化專業形象？ 

 

1. "I really appreciate you noticing that. It was a challenging project but we're proud of the outcome." 

感謝您注意到這一點。這是個具挑戰性的項目，但我們對結果感到自豪。 

 

2. "That's kind of you to say. The team put in a lot of effort to make it happen. 

您這麼說真是太好了。團隊付出了很多努力才實現這一成果。 

 

3. "I'm glad it worked out well. We learned a lot in the process." 

很高興結果不錯。我們在這個過程中學到了很多。 

 

　　記住，無論是年度考核、求職面試，還是日常工作中的自我推銷，這些技巧都能幫助你用英語自信地展示價值，贏得同事和上司的認可。真正的專業人士不是靠吹噓，而是靠事實和團隊精神贏得尊重。下次當你需要用英語展示成就時，不妨運用這些金句，讓你的職場英語更上一層樓！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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