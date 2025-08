FinTech熱潮來襲，掌握金融科技英文術語，提升職場競爭力

近年來,金融科技(FinTech)在迅速崛起,無論是虛擬銀行、加密貨幣,還是AI理財顧問,都逐漸融入我們的日常生活。無論你是金融從業者、創業者,還是普通打工仔,掌握相關的英文術語都變得愈來愈重要。

(Credit: https://stock.adobe.com)

為甚麼要學FinTech英文?因為香港作為國際金融中心,許多金融科技產品和服務都以英文為主導。無論是閱讀財經新聞、參與會議,還是與國際客戶溝通,流暢使用這些專業術語都能讓你更具競爭力!

本周,筆者將為你整理一系列必學的FinTech英文術語,助你輕鬆掌握FinTech熱潮下的關鍵詞彙,let’s go!

1. 基礎FinTech術語

FinTech是Financial Technology(金融科技)的縮寫,泛指利用科技改善金融服務的創新模式。

(Credit: https://stock.adobe.com)

- Digital Wallet(電子錢包)

例句:

"I use a digital wallet to pay for my coffee every morning."

「我每天早上都用電子錢包買咖啡。」

- Peer-to-Peer Lending(P2P借貸)

例句:

"P2P lending allows individuals to borrow money directly from investors."

「P2P借貸讓個人可以直接從投資者那裡借錢。」

2. 數位支付與虛擬銀行

香港近年推出多間虛擬銀行,改變了傳統銀行業的運作模式。

(Credit: https://stock.adobe.com)

- Neobank(虛擬銀行)

例句:

"Neobanks operate entirely online without physical branches."

「虛擬銀行完全在線上運作,沒有實體分行。」

- Contactless Payment(非接觸式支付)

例句:

"Contactless payment is fast and convenient for small purchases."

「非接觸式支付在小額消費時既快捷又方便。」

3. 區塊鏈與加密貨幣

比特幣(Bitcoin)和以太坊(Ethereum)等加密貨幣愈來愈普及,區塊鏈技術更是未來趨勢。

- Blockchain(區塊鏈)

例句:

"Blockchain technology ensures secure and transparent transactions."

「區塊鏈技術確保交易安全且透明。」

- Smart Contract(智能合約)

例句:

"Smart contracts automatically execute when conditions are met."

「智能合約在條件滿足時會自動執行。」

4. AI與大數據應用

人工智能(AI)和大數據(Big Data)正改變金融業的運作方式。

(Credit: https://stock.adobe.com)

- Robo-Advisor(機器人理財顧問)

例句:

"A robo-advisor provides investment advice based on algorithms."

「機器人理財顧問根據算法提供投資建議。」

- Big Data Analytics(大數據分析)

例句:

"Banks use big data analytics to assess credit risk."

「銀行利用大數據分析評估信貸風險。」

香港作為國際金融中心,FinTech的發展只會愈來愈快。學好這些關鍵詞彙,不僅能提升你的職場競爭力,還能讓你在日常生活中更靈活地運用新科技,加油!