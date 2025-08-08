  • 報價
08/08/2025

財經英文速成班｜加密貨幣與股票投資必備術語

#語文增值 #加密貨幣 #股票 #關鍵 #投資 #商業社會 #職場英語 #職場 #財經英語 #英文術語 #技能增值 #技巧 #學英文 #英語教學
  Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

Photo: Credit: https://stock.adobe.com

　　在全球化的金融市場中，英語已成為國際通用的商業語言，無論是閱讀市場分析、參與跨國投資會議，還是與海外客戶討論投資策略，流暢的財經英語能力都能為您帶來顯著優勢。  

 

　　許多投資者雖然熟悉市場動態，卻因不諳專業術語而在溝通時顯得猶豫，甚至可能導致誤解。本周，筆者會跟大家分享一下加密貨幣（Cryptocurrency）與股票（Stocks）領域的英文術語，幫助你在國際金融場合中，更能準確地理解國際市場資訊，並有效傳達投資觀點。  

 

 

 Part 1：加密貨幣（Cryptocurrency）關鍵英文術語

  

 I. 基本交易概念  

 

Market capitalization（市值）  

例句： 

Bitcoin's market capitalization remains the highest among all cryptocurrencies.  

比特幣的市值仍然是所有加密貨幣中最高的。 

  

Volatility（波動性）  

例句:  

The volatility of altcoins often deters conservative investors.  

山寨幣的波動性常常使保守投資者卻步。 

  

II. 市場趨勢描述  

 

Bull run（牛市行情）  

例句： 

The current bull run has attracted many new retail investors.  

目前的牛市行情吸引了許多新散戶投資者。 

  

Price correction（價格調整）  

例句： 

After a sharp rise, the market is experiencing a healthy price correction.  

在急劇上漲後，市場正在經歷正向的價格調整。 

  

III. 技術分析術語   

 

 

Moving average（移動平均線）  

例句： 

Traders use the 50-day moving average to identify trends.  

交易者使用50天移動平均線來判斷趨勢。 

  

Liquidity（流動性）  

例句： 

High liquidity ensures smoother transactions with minimal price impact.  

高流動性確保交易更順暢，價格影響最小。 

 

 Part 2：股票（Stocks）關鍵英文術語 

  

 I. 市場操作策略  

 

Diversification（分散投資）  

例句： 

Diversification helps mitigate risks in a volatile market.  

分散投資有助於在波動市場中降低風險。 

  

Dividend yield（股息收益率）  

例句： 

Blue-chip stocks often offer stable dividend yields.  

藍籌股通常提供穩定的股息收益率。 

  

 II. 市場趨勢分析  

 

 

Market volatility（市場波動）  

例句： 

Geopolitical tensions have increased market volatility.  

地緣政治緊張局勢加劇了市場波動。 

 

Bearish sentiment（看跌情緒）  

例句： 

Recent economic data has strengthened bearish sentiment in the market.  

最近的經濟數據加劇了市場的看跌情緒。 

  

III. 投資策略術語  

 

Value investing（價值投資）  

例句： 

Warren Buffett is a prominent advocate of value investing.  

Warren Buffett是價值投資的著名倡導者。 

  

Technical analysis（技術分析）  

例句： 

Many day traders rely heavily on technical analysis.  

許多日內交易者高度依賴技術分析。 

  

　　最後，筆者建議大家定期閱讀英文財經文章，並嘗試在實際交流中運用這些術語，透過持續學習與實踐，很快就能在國際金融舞台上更加從容自信，加油！ 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

