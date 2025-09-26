辦公室英語 │ 辦公室「食花生」食出好人緣？學識商務英語閒聊術，跟同事埋堆無難度

在職場，想要站穩陣腳，除了「硬實力」的專業技能，「軟實力」的人際網絡同樣關鍵。茶水間、電梯口、lunch hour的短短幾句閒聊，往往是拉近同事距離、擴闊社交圈的黃金機會。這種「辦公室閒聊」並非是無謂的「講是非」，而是一門高情商的社交藝術，能讓你輕鬆「埋堆」，融入團隊文化，對工作資訊流通和職場幸福感有著意想不到的幫助。

然而，許多人一想到要用英語進行這種看似輕鬆的閒聊，便感到頭痛。怕講錯話、怕話題太無聊、怕不小心踩中地雷？別擔心，本文將為你拆解如何用商務英語「有分寸地」打開話匣子，讓你既能表現得專業有禮，又能自然地在辦公室建立好人緣。以下我們將分為三部分：「破冰話題庫」、「安全回應術」，以及「優雅離場法」，透過實用例句助你輕鬆掌握這項必備職場技能。Are you ready?



Credit: https://stock.adobe.com/

第一部分：破冰話題庫 —安全打開話匣子

開啟閒聊的關鍵在於選擇「安全」、「中性」的話題，避免涉及私人收入、宗教、政治等敏感領域。

1. 圍繞工作環境（最安全）



· "The air conditioning is quite strong today, isn't it?"

· 「今日冷氣好似特別凍喎，係唔係？」

· 使用情境： 最簡單的開場白，任何人都能搭上話，瞬間建立共同點。

2. 提及輕鬆的周末或假期



· "Any plans for the weekend?" / "Did you have a good weekend?"

· 「周末有咩計劃呀？」/ 「周末過得點樣呀？」

· 使用情境： 周五下午或週一早晨的絕佳話題，讓對方分享輕鬆的生活點滴。

3. 稱讚對方（真誠且有效）



· "I really like your presentation. The slides were very clear and engaging."

· 「我好鍾意你頭先個presentation呀，啲slides好清晰又吸引。」

· 使用情境：具體的稱讚能讓對方感到被認可，自然願意多聊幾句。

第二部分：安全回應術 — 做個好的聆聽者

當同事分享消息時，如何回應顯得你投入之餘，又不會過度打探或負面？

1. 表達好奇與興趣（中立積極）



· "That's interesting! How did you find the experience?"

· 「幾有趣喎！你覺得成個體驗點樣？」

· 使用情境：適用於對方分享新餐廳、電影或課程等普通話題。

2. 對好消息表示祝賀



· "That's great news! Congratulations!" / "I'm so happy for you!"

· 「太好啦！恭喜晒！」/ 「真係替你高興！」

· 使用情境： 同事升職、完成大project等，展現你的團隊精神。

3. 對挑戰性消息表示理解（避免負面評價）



· "That sounds like a challenging situation. I hope it gets better soon."

· 「聽落都幾棘手，希望好快順利解決。」

· 使用情境： 當同事抱怨工作難題時，表示理解與支持，而非一起抱怨，保持專業。

第三部分：優雅離場法 — 輕鬆結束對話

閒聊要點到即止，如何禮貌地結束對話，回去工作，非常重要。

1. 提及工作任務



· "It was great chatting with you! I'd better get back to this report now."

· 「同你吹水好開心！我都係時候搞返掂份報告先。」

· 使用情境： 自然過渡回工作，對方完全理解。

2. 為下次對話鋪路



Credit: https://stock.adobe.com/

· "Let's catch up more over lunch sometime next week!"

· 「我地下個禮拜搵日食lunch再傾過！」

· 使用情境：展現你希望繼續交流的誠意，為未來互動創造機會。

3. 簡單直接的感謝



· "Thanks for the chat! Talk to you later."

· 「多謝你同我傾偈！遲啲再傾。」

· 使用情境： 簡潔、友善、萬用。

在講求團隊合作的職場，懂得「有分寸地」閒聊，絕對是提升職場影響力與個人幸福感的隱形技能。記住，我們目標不是要成為辦公室裏的「八卦王」，而是要透過輕鬆的交流，建立正面、互信的專業關係。由今日開始，不妨主動同隔離位同事講句 "How's your day going?"，踏出擴闊職場社交圈的第一步，讓你的人緣與事業同步上揚！