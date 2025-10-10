英文地雷字拆解｜Assure / Ensure / Insure意思用法＋實用例句

一句精準的英文，隨時是促成交易的關鍵，也可能是化解誤會的橋樑。無論是與海外客戶開會，還是草擬重要電郵，我們經常會用到「保證」這個概念。然而，當你脫口而出想表達「保證」時，腦海中是否會瞬間浮現Assure、Ensure 和 Insure這三個「樣貌相似」的單字，然後陷入選擇困難呢？

用錯字不僅會讓專業形象大打折扣，更可能引發不必要的誤會。想像一下，你想向客戶「保證」貨物品質，卻用了與「保險」相關的字眼，可能會讓對方一頭霧水。這三個字雖然中文翻譯相近，但在英文的商業溝通中，卻有著不同的含義。

別擔心，這篇文章將成為你的隨身指南。本周，筆者將以輕鬆易懂的方式，結合熟悉的商業場景，為你徹底拆解這三兄弟的分別，let’s go！

Part 1：「安撫人心」的 Assure（向「人」保證）

核心概念：Assure的對象是「人」，目的是為了消除對方的疑慮或擔憂，帶有「安慰」、「使安心」的意味。它專注於口頭上的承諾與保證，讓聽話的人感到放心。

常用結構：Assure（someone）+ that… 或 Assure（someone）of（something）

實用例句：

1. "I assure you, the delivery will arrive on time."

「我向你保證，貨物一定會準時送達。」

（適用情境：客戶擔心延誤，你向他個人作出承諾以安撫情緒。）

2. "The manager assured the team of their job security during the merger."

「經理向團隊保證，在合併期間他們的工作是穩定的。」

（適用情境：消除團隊成員「個人」對飯碗不保的焦慮。）

3. "Please be assured that we are handling your matter with the utmost priority."

「請你放心，我們正在優先處理您的事務。」

（適用情境：商業書信中常見的客氣說法，讓對方安心。）

Part 2：「確保結果」的 Ensure（保證「事情」發生）

核心概念：Ensure 的對象是「事情」或「結果」，意思是採取行動或措施來「保證」某件事一定會發生或某個結果一定會實現。它強調的是行動上的擔保。

常用結構： Ensure + that … 或 Ensure +（Noun 名詞）

實用例句：

1. "We have implemented multiple quality checks to ensure the product's reliability."

「我們已實施多重品質檢驗，以確保產品的可靠性。」

（適用情境：透過具體「行動」來保證「產品品質」這個結果。）

2. "Please ensure that all lights are turned off before leaving the office."

「請確保在離開辦公室前關掉所有燈。」

（適用情境：要求對方做出「關燈」這個行動，以達到節能的目的。）

3. "This contract ensures our partnership for the next five years."

「這份合同確保了我們未來五年的合作關係。」

（適用情境：合同這個「文件」保證了「合作」這件事的持續性。）

Part 3：「風險保障」的 Insure（為「財物、生命」投保）

核心概念：Insure的領域最為明確，專門指法律和財務上的「投保」、「保險」。它針對的是財產、生命、健康等，為了預防潛在的損失而向保險公司購買保障。

常用句型：Insure（something）against（something）或 Insure（someone's）life

實用例句：

1. "It is wise to insure your office against fire and theft."

「為你的辦公室購買火災和盜竊保險是明智之舉。」

（適用情境：明確指出為「辦公室」這個財產投保，防範特定風險。）

2. "The company insures all its employees under a comprehensive medical scheme."

「公司為所有員工投保了綜合醫療計劃。」

（適用情境：公司為「員工」的健康進行商業保險行為。）

3. "Have you insured the new shipment for its full value?"

「你為這批新貨物投保足額保險了嗎？」

（適用情境：在物流和貿易中，為貨物「投保」是標準程序。）

總而言之，Assure、Ensure 和Insure 雖然在中文裏都可能被翻譯成「保證」，但它們在英文商業溝通中各司其職，絕不能混為一談。記住這個簡單的口訣：對「人」安慰用 Assure， 確「保」事情用 Ensure (E for Event)， 「保險」財務用 Insure (I for Insurance)。

下次當你需要表達「保證」時，不妨先停一秒想一想：你的對象是「人」、「事」還是「物」？

（補充小貼士：在英式英語中，Ensure 和 Insure 的發音幾乎一樣，這更凸顯了從上下文和用法上區分它們的重要性。）