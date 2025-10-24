商業英語加薪攻略：事前準備＋跟進技巧＋專業英文Email範本+自信對話

每年總有個時刻，你會望著出糧戶口，內心響起一把聲音：「係時候要同老闆談談薪酬了。」然而，「如何開口」這道難題，往往讓許多能力出色的專業人士卻步。你心裏可能在想："I deserve a raise"，但卻不知道如何將這份自信，轉化為一場專業、得體而不失力量的對話。

事實上，一次成功的加薪溝通，絕非「攤大手板」般簡單，而是一次展示你商業價值與職業素養的絕佳機會。它需要策略、數據，以及最重要的—恰到好處的語言表達。本文將為你拆解整個過程，從事前準備的「價值盤點」、對話中的「價值陳述」，到跟進技巧，並提供大量即學即用的中英對照句式。無論你是準備在performance review中提出，還是要主動book一個meeting，這份指南都能助你「裝備自己」，用專業英語自信出擊！

Part 1：戰前準備—用事實與數據築起你的Case





在開口前，請記住一個黃金法則：It's not about what you want, it's about what you've earned.（這不是關於你想要甚麼，而是關於你贏得了甚麼。）

1. 預約會議：優雅地打開對話大門 與其「突襲」老闆，不如用一封專業的郵件預約，展現你的尊重。

· "Dear [Boss's Name], I would like to schedule a brief catch-up to discuss my career progression and compensation for the upcoming cycle. Would you have 20 minutes sometime this week?"

· [老闆姓名]你好，希望能預約一個簡短會議，討論我接下來的職涯發展與薪酬調整。不知您本週是否有20分鐘的空檔？

2. 開場白：清晰陳述會議目的 會議開始時，直接但不失禮貌地切入核心。

· "Thank you for making the time. I'd like to use this opportunity to review my performance and discuss my compensation."

· 感謝你撥冗出席，我希望藉此機會回顧一下過去的工作表現，並討論我的薪酬調整。

Part 2：核心對話—將你的貢獻轉化為說服力





這是你的「Show Time」。重點是展示你為團隊帶來的"value-add"。

3. 列舉成就：用STAR法則說話 具體、量化你的貢獻，避免空泛的形容詞。

· "In the past year, I led the [XXX Project], which resulted in a 15% reduction in operational costs."

· 在過去一年，我主導了 [XXX項目]，成功促使營運成本降低了15%。

· "Beyond my core duties, I've also taken the initiative to mentor two junior colleagues, which has helped streamline our team's onboarding process."

· 「除了核心職責，我也主動指導了兩位新同事，這有助優化團隊的入職流程。」

4. 連結未來：展現你的成長與承諾 讓老闆知道，投資在你身上是值得的。

· "I'm truly excited about the company's direction, and I'm keen to take on more responsibilities, such as leading the upcoming [XXX Campaign]."

·「我對公司的發展方向感到振奮，並希望能夠承擔更多責任，例如主導即將到來的 [XXX推廣活動]。

5. 提出請求：基於調研，明確表達 這是你的"Ask"。要基於你的貢獻和市場價值，提出合理範圍。

· "Based on my contributions and market benchmarks, I believe a salary adjustment of around [X]% would be a fair reflection of my value to the team."

· 「基於我的貢獻與市場標準，我相信大約 [X]% 的薪資調整，能夠合理反映我對團隊的價值。」

Part 3：應對反應——保持專業與彈性





老闆的回應未必是即時答應，如何應對才是真正考驗。

6. 若需時間考慮：主動管理後續步驟

· "I understand this requires some consideration. What would be a good time for me to follow up?"

· 「我明白這需要時間考慮。請問何時方便我跟進？」

7. 若未能如願：將「不」轉化為下一步 保持風度，將對話導向未來。

· "Thank you for the feedback. Maybe we could set some clear goals so that we can revisit this discussion in the next quarter?"

· 感謝您的回饋。或許我們可以設定一些明確目標，以便在下個季度重新討論？

機會，永遠留給準備好的人。裝備好這些語言與策略，自信地踏出那一步吧！You've got this!

（小貼士：在實際應用時，請記得因應你與上司的關係、公司文化，以及你個人的工作實際情況，微調這些句子的語氣，讓對話聽起來更自然、真誠。Good luck!）