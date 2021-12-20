主動求教企業家！十年開設百間分店！御結專門店創辦人：堅持「三方好」理念！

主打日本米、在2011年首度登場的御結專門店「華御結」，在香港已開到「總有一間喺左近」，近日更迎來第100間分店。

一個品牌的成功，幕後推手相當重要。華御結母公司百農社創辦人及董事長西田宗生26歲隻身從日本來港，一直堅持以「三方好」理念營商，深信員工好、社會好，公司自然好。

來自日本的華御結母公司百農社創辦人及董事長西田宗生，一直堅持以「三方好」理念營商。

來自日本神奈川縣的西田宗生，讀書期間已萌生創業的念頭，19歲就首次創業，可惜失敗收場。當時的他猶如「迷途羔羊」，沒有任何方向，也不懂如何經營一間公司。不過，他並沒氣餒，反而「膽粗粗」寫信予400名日本知名企業家，希望企業家們能與他分享寶貴的經驗和建議。

主動求教企業家 10年開百店

幸運的他獲得40名企業家回信，其中一名企業家向他提出建議，希望他能透過創業改善日本日漸式微的農業。他在20至25歲期間走遍日本各地考察，與當地農家交流，發現要重振日本農業，海外市場是一個出路。他當時意識到香港是日本稻米最大的輸入城市，決心把深受日本國民喜愛的御結帶到香港，並在2010年成立百農社，更於2011年正式在港創立日本米御結專門店「華御結」品牌，開設首間分店。

西田提到，該名企業家除了向他指引一條正確的道路，更猶如人生導師，教導他不少營商策略，「當時他跟我說，一定要保持『三好理念』，買家好、賣家好及社會好，公司才會成功。」三好理念令西田刻骨銘心，現時管理百農社時也堅持採用相關理念，不過就作出了些少改變，「我現時的『三方好』理念，是員工好、社會好、公司好。」

一個傷感故事 反思管理之道

尤其是「員工好」，更是他相當關注的一部分。西田表示：「員工陪伴著我和公司一起成長，沒有他們的協助，百農社也不能走到這一步，華御結更無法開設到100間店。」他透露，公司員工數由最初數人，增至目前640多人，包括65%全職員工及35%兼職員工。他坦言，全職和兼職同事多了，要凝聚他們打造「一個團隊」並非易事。

西田閒時會與員工外出活動，例如行山、踢足球等，希望能與同事保持友好關係，共同建立「一個團隊」。 （受訪者提供資料圖片）

為了增添同事間的凝聚力，據悉該企現時會定期舉行「研修會」，讓前綫和後台員工互相反映日常工作問題，合作構思解決方法。另外，西田閒時也會與員工出遊，例如行山、踢波等活動，希望能與同事保持友好關係，共同建立「一個團隊」。

而被問及與員工之間有哪些深刻的事情？西田隨即說到：「那是一個相當傷感的故事！」他沉重地解釋，華御結一名兼職員工主要負責總務工作，從公司開業起就付出了很多，兩人經常見面，感情就像家人般。

直到2014年，該員工發覺身體出現異樣，但因沒買醫療保險，只能到公立醫院檢查，到排期檢查後才得知患了末期癌症，錯失治療最佳時機，最後不幸離世。西田坦言，由於當時公司業務剛起步，未能為同事提供太多額外醫療福利，「我對此事感到相當遺憾，也令我不斷反思，如果當時能為同事多做一點就好了。」

革新醫療福利 加強員工保障

這次事件後，西田決定著手研究本港醫療情況，發現香港的公立醫療服務遠遠未能滿足社會需要，加上餐飲零售業員工的健康醫療保險不算普及，他當時估計，僅約3成前綫從業員享有保障，因此他決心革新公司的醫療福利。

西田指，今年6月起該企決定加大員工的醫療保險，除為每名全職員工的門診、住院、危疾、附加重症等基本保障加大2.2倍，更將保障擴展至部分兼職員工，亦增設身體檢查計劃，讓員工能及早發現健康風險。他坦言公司的保險開支雖增加，但相信這是個值得長綫投資的事情，「員工是公司最大的資產，員工的健康當然要認真對待，公司也有責任要負責！」