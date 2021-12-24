連MIRROR都穿過！情侶檔創業賣「有故事的襪」！「中二病」時裝系列最受歡迎？

有否想過，不起眼的襪子也可以說故事；由設計開始，已可注入故事行銷（Story Marketing）模式。

譚樂怡（右）和簡煒彬去年創立時尚品牌MOODLABBYLORRAINE，期望以此作為創意實驗室，以不同顏色、紋理和圖案拼搭出不同襪子及服飾來說故事。

新晉時裝設計師譚樂怡（Lorraine）留意到，香港設計師鮮有重點設計襪子，於是想到從自己身邊的故事和社會議題為創作靈感，夥拍男友簡煒彬（Eugene），於疫市創立時尚品牌「MOODLABBYLORRAINE」，搶攻市場。他們表示，每次在市集可售出逾100對襪子，賺到約1萬元營收。

譚樂怡早前設計的「中二病」時裝系列，顏色用上「細菌的美學」，本地男團MIRROR早前亦有在演出時穿着。（受訪者提供圖片）

Lorraine畢業於時裝設計學系，男友Eugene擁有市場營銷工作經驗。有見疫情之下，市場仍有不少創業支援計劃，故在2020年成立自家品牌。

走中性路線 聖誕系列應市

二人表示，品牌的核心定位是以襪子說故事，配合色彩豐富、紋理及圖形多變的設計特色，期望讓港人增添時裝配件新選擇。

品牌在今年聖誕推出以冬日感受北極光氣氛為主題的襪子、針織外套及毛衣，以及Gift set包裝吸客。（受訪者提供圖片）

品牌在今年聖誕推出以冬日感受北極光氣氛為主題的襪子、針織外套及毛衣，以及Gift set包裝吸客。（受訪者提供圖片）

臨近聖誕，Lorraine也籌備具故事性的服裝系列應節，例如今年就以冬日感受北極光氣氛為主題吸客，推出極光系列的襪子、針織外套及毛衣。她在大學時期已專注於男裝設計，「以前多做Streetwear（街頭服飾），並且喜歡工裝設計，加上自己偶爾會穿男裝款式，所以設計概念不想針對單一性別。」她融合設計及製作經驗，推出男女也適合穿着的款式。

她透露，現時其品牌的男、女顧客比例約各佔一半。由於品牌走中性路線，不少介乎20至40多歲的情侶也會關注該品牌，入手情侶裝。

回顧早於正式成立品牌之前，Lorraine就讀大學期間，已投入少於1萬元製作第一對以獅子山精神為主題的襪子，抱着小試牛刀的心態推出產品。當時只是在個人社交平台上宣傳，怎料反應比預料中熱烈，「好像大家都喜歡我藉着襪子帶出的故事」。這些反饋及所賺得的營收，一方面增強了她製作新襪子的信心，一方面又可以繼續「錢滾錢」推新襪子，實踐創作意念。

實踐創作意念 成功因肯試

Eugene有見女友持續推出的襪子，也具有「說故事吸引客人」的潛力，並喜愛頻頻構思新意念，已儲下一批設計稿，希望憑着在廣告創意公司獲取的經驗，向女友提出創業發展自家品牌的想法。他直言：「雙方取得共識後，我便裸辭，用上之前儲下的積蓄，又繼續接廣告工作freelance，希望可以幫手Make it big。」