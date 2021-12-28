數碼推廣生意不跌反升！不再以Google、Facebook為主導，數碼營銷企業CEO：元宇宙發展潛力大

新冠肺炎疫情大流行，多個行業受到嚴重打擊，卻造就了數碼推廣方案的商機。有主攻數碼營銷的企業，生意更比疫情前好。

陳楚冠

主營數碼營銷的AsiaPac Net Media（亞思博數位媒體）行政總裁陳楚冠（Daniel，圖）表示，新冠肺炎疫情嚴重打擊本地零售消費及旅遊業，且影響更會是長遠的。但美容、健身及部分零售行業，在疫下加速數碼轉型，如加入電子商貿，希望保住生意及客源。他指出，戶外媒體宣傳效力大減，客戶把廣告預算由線下轉移到網上。尤其是健康食品、金融科技（FinTech）、快速消費品（FMCG）等行業，廣告預算在疫情期間不跌反升。

陳楚冠坦言，無論利潤率或生意規模，均比公司成立初期，以至疫情前要好得多。除了涉及以上因素，疫情期間政府推出「遙距營商計劃」D-Biz、科技券等資助政策支援中小企，該公司收到大量中小企申請D-Biz的查詢。他表示，其客戶由阿里巴巴、華為以至只得數萬元推廣預算的中小企都有，可見數碼推廣可以「平有平玩」，但要玩得有方法才有效。

在香港做數碼推廣，大多以Google和Facebook主導。但陳楚冠解釋，AsiaPac的看法是，要採用整合式方案（integrated solution），根據客戶需要和目標受眾，在不同社交平台精準落廣告及定製數碼營銷服務。如內地有抖音、小紅書等平台，如泰國及台灣則主攻LINE，在越南有Zalo、Coc Coc等。

「元宇宙」發展潛力大

技術方面，AsiaPac採用大數據、AI加強數碼營銷方案效能，增加廣告投放精準度，提升整體廣告表現和投資回報（ROI），減省人手操作及計算。他舉例，其數碼推廣平台OptAdEasy、KOOLER AI及APHub均屬自行開發，其中的OptAdEasy能優化點擊付費（Pay-Per-Click；PPC）關鍵字廣告及社交媒體廣告建議。

受疫情影響，網絡經濟發展加速，帶動數碼營銷及推廣的商機。（資料圖片）

對於近日炙手可熱的「元宇宙」，他相信潛力巨大，有助加強及融入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、區塊鏈（Blockchain）技術，令客戶產品更具說服力、真實性。用家在沉浸式（immersive）平台，可以逛街、購物、遊戲等，品牌與受眾更互動，提高品牌印象及認受性，增加品牌效應和購物意慾。

該公司早於1996年成立，業務已遍及大中華及亞太區。談及未來，陳楚冠指人口超過8,600萬的大灣區固然是商機處處。但他指內地競爭激烈，講利潤反而香港更優勝。東南亞10國潛力亦不俗，人口逾6.5億，2020年GDP更超過30,000億美元，年輕化及都市化造就中產階級興起，成為全球網絡市場崛起最快的區域之一。該公司希望捉緊內地企業打入東南亞等亞太市場、亞太客戶想要打入大灣區市場的商機。