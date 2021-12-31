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31/12/2021

獲連卡佛主動邀請合作！時裝買手疫下發展網店，兼賣茶具、香薰座拓客源！

#零售業 #網銷 #創業 #管理 #市場營銷 #時裝買手
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　　疫情對零售的打擊有多深，已不用再多講。企業如何轉型撑下去，才是關鍵。

 

　　2012年成立的「十舍」（10thshop）主攻中上檔時裝，疫下轉攻網銷但成績平平。創辦人李凱茵（Michelle Li）未曾認輸，除了親自當模特兒做宣傳並減成本，更引入家品作多元化發展，靜待機遇。

 

Michelle Li曾擔任過11年大型連鎖時尚品牌買手，在累積經驗後決定於2012年創辦十舍。（受訪者提供圖片）

 

　　十舍由Michelle及另一位設計師合作創辦，由曾經在大型連鎖時尚品牌做買手逾10年的她，四出搜羅全球各個具創意的小眾品牌，為市場提供新的選擇。先由網店做起，其後發展到擁有黃竹坑及銅鑼灣兩間實體店，更曾獲連卡佛主動邀請去銅鑼灣開店做Pop-Up Shop（期間快閃店），多年來累積不少忠實顧客。

 

Michelle Li亦會擔任自己品牌的模特兒，希望增加商品說服力。（受訪者提供圖片）

 

廣告佔開支1成 暫停實體店

 

　　雖然看似順利且生意不錯，但她坦言：「實體店的營運成本持續高企，經營逐漸變得吃力，盈利在扣除開支後並不多。」在面對種種挑戰下，加上自疫情下顧客消費模式的改變，在2019租約期滿後至今，已暫停營運實體店，全面專注經營網上平台。

 

　　疫情下更多消費者改用網購，但競爭同時增加。疫情間市民消費意慾不高，品牌定位又偏中上，更難以吸引普羅大眾，營業額更一度跌到只有以往的一半，成為她創業生涯中的打擊之一。

 

　　為積極吸引網上的潛在顧客，她投放了不少資源在社交平台的廣告上，估計佔每個月的總開支約10%。此外，亦會有一些藝人因喜歡其品牌的服飾風格，主動幫忙宣傳，從而吸來一些新客。

 

夥品牌 增曝光率擴客源

 

　　宣傳的同時，亦要顧及市場的轉變。疫情期間她亦多了時間留在家中，意識到在社會經濟低迷時，時裝非必需品且易被淘汰。她笑言：「連我這麼愛美的人，每天在家也不會去想要怎麼打扮得漂亮，或要去買很多新衣服。反而將時間花費在家中擺設，或是去研究不同香薰等。」於是她靈機一觸，決定將開拓新產品線，不再只賣時裝，加入銷售生活用品如茶具、香薰座甚至卡牌遊戲等，品牌向多元化發展。

 

現時品牌商品由時裝擴闊至生活用品如茶具、香薰座甚至卡牌遊戲等，增加多元性。（受訪者提供圖片）

 

　　在尋找新合作夥伴的同時，Michelle亦不忘發揮其個人專長，希望惠及收入與品牌發展。她陸續與不同的時裝品牌合作，為其在款式設計、市場營銷策略擔任顧問，藉此增加了與不少品牌的合作機會。她指早前亦收到Mastercard邀請合作，不但提升了品牌的曝光率、擴闊客源外，更藉此認識到更多女企業家，帶來了更多的合作機會。

 

 

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