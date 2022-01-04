傳訊專才需求急增！「信息透明」成危機管理關鍵！恒隆：愈不講愈多揣測！

新冠疫情已肆虐了近兩年，影響全球人類的生活、企業的運作。但大家都經一事，長一智，開始摸索到應對新危機的方法。

恒隆地產集團傳訊及投資者關係董事關則輝表示，應對危機的關鍵之一，「是信息要透明，愈不講愈多揣測」。

恒隆地產集團傳訊及投資者關係董事關則輝（右二）表示，企業傳訊專才在疫情下扮演更重要角色，年輕人更有發揮空間。（受訪者提供圖片）

疫情開始時，各行業也「手忙腳亂」，今日不少企業已有一套應對疫情對營運、員工影響的程序，包括如何安排同事做檢測及在家工作（WFH）。

疫情續有起伏 各界挑戰不斷

然而，疫情的起伏令各地政府政策改變，甚至供應鏈也見挑戰，企業雖然已不斷累積經驗，但所面對的挑戰仍然不斷。同時在理工大學的中英企業傳訊文學碩士學位課程任教的關則輝接受專訪時表示，企業要留意四大危機處理方面的趨勢。

新冠肺炎持續至今，企業在面對起伏不定的疫情，已開始明白危機應對的重要性。（資料圖片）

1.持續營運：疫情應不會突然消失，企業的生意總要繼續，大眾的生活總要過。企業不但要做好「一旦有同事確診」的應對方法，更要明白可能會出現一些大家從未想像過、前所未有的情況。在策劃危機管理時，也要做好心理準備。

2.網絡安全：在家工作、遙距工作未來會更普及，企業必須留意，潛在的網絡安全危機，如資料外洩，甚至可能被黑客勒索，及早做好準備。

3.加速數碼化：疫情下要保持社交距離，甚至有外國城市要封城。企業內部及對外溝通也更依賴網絡工具，網上推廣及銷售的佔比更高，企業必須追上潮流及需求。

4.與持份者保持更緊密關係：抗疫不能只靠一己之力，企業與員工甚至供應商及客人，也要互相支援。關則輝舉例，若商場出現確診個案，或有相關同事需要被隔離，也要通知商戶，反之亦是。他強調資訊透明，才能消除不必要的揣測。

企業傳訊人才 市場需求大

有言在變化快、危機隨時出現的時代，企業對傳訊專才的需求更大。關則輝同意企業傳訊部門在這個「大時代」下，扮演更重要的角色。不過，從業員亦要與時並進，學習及掌握新知識。如對數碼化的掌握、大數據的分析及運用、社交媒體的了解及監察技巧，也不可缺少。

他發現一些企業也「請多了企業傳訊人才」，但要求應徵者懂得運用各種社交平台，企業本身亦使用更多自家應用程式（App）。「對年輕人來說，是機會多了，且他們本身也是社交平台、App的Heavy User。」他指不少年輕人也懂得透過直播傳遞信息，甚至在社交平台「抽水」、做宣傳、引起回響，比昔日靠發布新聞稿，可能更生活化更貼地。

現於公關公司任職並修讀理工大學的中英企業傳訊文學碩士學位課程的Eddy表示，近年為客戶進行危機管理時，不但要留意各地相關法規的變化對客戶的品牌、營運的影響，亦更多留意在網絡、討論區上情況。關則輝認同，社媒輿情聆聽（Social Listening），有助了解企業的品牌認受，也是企業及傳訊專才需留意的一環。