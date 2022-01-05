香港連續10年蟬聯全球最難買樓城市！印度創業家看準共居商機，5年開設6幢共居大廈！

作為連續10年蟬聯全球最難買樓城市的香港，新一代要在此地置業似乎難過登天。與此同時，鑑於新冠疫情爆發，「彈性辦公」成為工作趨勢，針對年輕客源的共享生活空間（Co-living Space）概念，瞬間成為近年社會的新興另類住屋選擇。

印度創業家Sachin Doshi看準香港的共居商機，在2017年創立共居品牌Weave Living。

印度創業家Sachin Doshi自2017年所創立的共居集團Weave Living，把握疫下商機不斷擴張，短短5年已預備在港開設第6幢共居大廈。

來自印度的Weave Living創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi，創業前曾於多間投行工作，主要負責亞太區房地產分析及投資工作，對多國及地區的房地產市場發展相當熟悉。

從印度遠赴香港創業短短5年，就已成功在市場上突圍而出，Doshi笑指自己或是幸運的人，相信「好奇心」及「貼地」助他取勝。

短短5年 第6幢大廈2月開幕

Sachin Doshi熱愛香港文化，因此共居大廈的外牆都以本港特色設計。（受訪者提供圖片）

好奇心令Doshi不斷思考各種可能性，他指香港人口不斷增長，但住屋供應量卻沒有合比例地增加，年輕人對物業需求甚大，但總是面對無法購買或租金高等障礙。因此，他決定在2017年因應本港的房屋問題痛點，自立門戶，加入共居市場尋找商機。

Doshi坦言，當時「共居」概念在倫敦、紐約等大城市已有頗長歷史，惟亞洲地區並不流行，但他深信香港市場有一定發展空間，「住宅是必需品，而住屋一直是香港最大問題，要將新概念帶入市場，會相較容易。」他又指，近年香港市場的競爭者不斷增加，「可想而之，香港共居市場一定有發展潛力，才會引來各方的競爭。」無論是大型的發展商、或是小型企業，也想在共居市場上佔一席位。

市場競爭愈趨激烈，但Weave Living一直沒有停下腳步，成立短短5年已累積投資約25億元，在香港設有5幢共居大廈，共約579個單位。該企設於土瓜灣譚公道的第6幢共居大廈，也即將在今年2月底正式開幕，預計設有99間客房。

新冠疫情爆發後，Doshi指曾因海外來港人士數目下降，一度影響入住率。後來卻多了本地人租住，現時入住率已回升到約8成，「疫情後彈性辦公興起，年輕人在家工作會遇到被家人打擾的挑戰，更想擁有自己的私人空間。」因此，在可負擔的租金下，追求隱私和舒適的居住環境，共居成為不少年輕人以及學生的選擇。去年該企也為了吸引新租戶，推出了減價優惠。

續尋改善 另設品牌攻專業人士

雖然作為集團的行政總裁，但Doshi依然會偶爾走到大廈與住客溝通，了解他們的需求，「我認為保持好奇心相當重要，對每個住客或潛在客戶，都要抱着我想多聆聽他們意見的心態，才可更貼身地知道市場正作哪些變化，我們才可反思可以如何改善，變得更加吸引。」

該企去年成立酒店式公寓品牌Weave Suites，主攻新來港工作的專業人士，除了有共用空間，更設有會議室、辦公區域和打印服務等。

Doshi舉例指，在去年開業、位於西營盤的Weave Suites，概念就是源於客人。

他透露，當時與企業客戶交談時說起，Weave Living主打共居，設施較簡單，適合初出茅廬的年輕人或學生，但對於新來港工作的專業人士，如一些只在香港逗留6至9個月的中層管理人員，居住體驗或不夠完善。因此，為了開拓更多客戶群，該企就在去年創立Weave Suites品牌，提供酒店式公寓服務，除了有共用空間，更設有會議室、辦公區域和打印服務等。