  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
辦公室政治小薯茶水間有種生活我做Marketing銷售達人職場英語教室形象UP！廣告背後玄來更精彩命運占星台飛凡年輕夢好書看多點風水蔣知識Pris形象教室
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/01/2022

心理學融入管理技巧！社企辦培訓助企業應對人才流失危機！

#管理 #人才流失 #職場 #心理學 #人才管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　新冠疫情新常態下，團隊管理及營運方式也需轉型，溝通難度隨之增加。

 

　　本地心理學培訓機構、社企樹洞香港（TreeholeHK）創辦人陳健欣（Peter）表示，近年愈來愈多大型企業及NGO重新審視管理文化，對轉型管理策略中，融入心理學技巧有需求，應對人才流失危機。

 

專責提供心理學培訓的社企樹洞香港創辦人陳健欣表示，企業更需要注重內部創新，應對時代挑戰及人才流失危機。

 

　　陳健欣稱：「如何適應新環境，絕對是企業或組織面臨的一大課題。例如應對疫下新常態、正在崛起Web 3.0時代、元宇宙（Metaverse）等，被指是未來企業的發展大方向。」

 

鼓勵人才發展 兼可推動業績

 

　　追不上商業模式變化、技術轉變，而被時代蠶食的企業屢見不鮮。他指出，企業更需要注重內部創新，針對於網絡時代成長的新世代打工仔，提供適當的發揮空間，鼓勵人才發展之餘，亦有助帶動業績。

 

　　他解釋，許多新世代的打工仔不僅是「返九小時工，搵餐晏仔」而已，他們也很重視團隊溝通、與企業的連繫感、能否發揮所長貢獻社會等多項元素。所以，塑造滿足這些需求的工作環境，也是企業留住人才的關鍵。

 

　　舉例指，近年陸續有企業成立業務創新部門，或允許提出並推動革新，為企業帶來新業務發展方向。

 

　　例如早前渣打銀行策動旗下的附屬公司「Mox虛擬銀行」，並聯同電訊盈科、香港電訊，以及綫上旅遊服務供應商Trip.com一起建立；HSBC滙豐銀行旗下的電子錢包PayMe，正正是一個回應新世代習慣的創新應用。

 

　　樹洞香港的團隊成員正是新世代打工仔，誕生於網絡世界。因此，在應對疫下新常態環境時，亦順利轉危為機。早年成立時，已聚焦推動社區項目、推出Podcast節目等，向大眾推廣心理學的不同面貌與思考文化。

 

辦新培訓 去年營業額升6倍

 

　　近年面對社會環境和疫情期間的轉變，企業及NGO也開始轉型，需要盡快適應新市場的趨勢，以及更注重員工的心理健康。因此，團隊增加針對企業方面的專業培訓，並且採納數碼工具及轉向綫上宣傳。他透露，在把握機會開辦新培訓項目後，該企在2021年的營業額更較2020年疫情大流行之初，大增接近6倍。

 

　　他又指：「心理學的出路不只涉及病理心理學、臨床心理學、護理心理學等方面，運用心理學於職場溝通與市場推廣，也是一大創新方向，香港市場也較罕見。」所以他成立該社企的目的，也是想回應新世代打工仔希望有多元發展路向，以及發揮作長，貢獻社會的訴求。

 

　　至於將心理學融入管理技巧之中，與以往方法的不同之處，他解釋，其培訓是以心理學為切入點，以科學研究為基礎解釋，例如讓企業員工更深入了解行動背後，是甚麼因素幫助與同事、客戶建立關係，如何克服不同階級員工之間的溝通障礙等之後，再提供摸擬情景等助實踐及改善。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#管理 #人才流失 #職場 #心理學 #人才管理

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk