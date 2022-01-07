心理學融入管理技巧！社企辦培訓助企業應對人才流失危機！

新冠疫情新常態下，團隊管理及營運方式也需轉型，溝通難度隨之增加。

本地心理學培訓機構、社企樹洞香港（TreeholeHK）創辦人陳健欣（Peter）表示，近年愈來愈多大型企業及NGO重新審視管理文化，對轉型管理策略中，融入心理學技巧有需求，應對人才流失危機。

專責提供心理學培訓的社企樹洞香港創辦人陳健欣表示，企業更需要注重內部創新，應對時代挑戰及人才流失危機。

陳健欣稱：「如何適應新環境，絕對是企業或組織面臨的一大課題。例如應對疫下新常態、正在崛起Web 3.0時代、元宇宙（Metaverse）等，被指是未來企業的發展大方向。」

鼓勵人才發展 兼可推動業績

追不上商業模式變化、技術轉變，而被時代蠶食的企業屢見不鮮。他指出，企業更需要注重內部創新，針對於網絡時代成長的新世代打工仔，提供適當的發揮空間，鼓勵人才發展之餘，亦有助帶動業績。

他解釋，許多新世代的打工仔不僅是「返九小時工，搵餐晏仔」而已，他們也很重視團隊溝通、與企業的連繫感、能否發揮所長貢獻社會等多項元素。所以，塑造滿足這些需求的工作環境，也是企業留住人才的關鍵。

舉例指，近年陸續有企業成立業務創新部門，或允許提出並推動革新，為企業帶來新業務發展方向。

例如早前渣打銀行策動旗下的附屬公司「Mox虛擬銀行」，並聯同電訊盈科、香港電訊，以及綫上旅遊服務供應商Trip.com一起建立；HSBC滙豐銀行旗下的電子錢包PayMe，正正是一個回應新世代習慣的創新應用。

樹洞香港的團隊成員正是新世代打工仔，誕生於網絡世界。因此，在應對疫下新常態環境時，亦順利轉危為機。早年成立時，已聚焦推動社區項目、推出Podcast節目等，向大眾推廣心理學的不同面貌與思考文化。

辦新培訓 去年營業額升6倍

近年面對社會環境和疫情期間的轉變，企業及NGO也開始轉型，需要盡快適應新市場的趨勢，以及更注重員工的心理健康。因此，團隊增加針對企業方面的專業培訓，並且採納數碼工具及轉向綫上宣傳。他透露，在把握機會開辦新培訓項目後，該企在2021年的營業額更較2020年疫情大流行之初，大增接近6倍。

他又指：「心理學的出路不只涉及病理心理學、臨床心理學、護理心理學等方面，運用心理學於職場溝通與市場推廣，也是一大創新方向，香港市場也較罕見。」所以他成立該社企的目的，也是想回應新世代打工仔希望有多元發展路向，以及發揮作長，貢獻社會的訴求。

至於將心理學融入管理技巧之中，與以往方法的不同之處，他解釋，其培訓是以心理學為切入點，以科學研究為基礎解釋，例如讓企業員工更深入了解行動背後，是甚麼因素幫助與同事、客戶建立關係，如何克服不同階級員工之間的溝通障礙等之後，再提供摸擬情景等助實踐及改善。