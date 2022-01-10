疫下收入不跌反升！插畫師創自家工作室：靠擺市集尋合作機會

擁有超過十年動畫及前期遊戲製作經驗的插畫師歐陽俊禧及謝家宜，早於2018年創立PURE STUDIO純工作室。

插畫師歐陽俊禧（右）及謝家宜（左）於2018年創立PURE STUDIO純工作室，涉足範疇包括廣告繪景及遊戲產品前期製作等，疫市下的市場需求不跌反升。

在疫情之下，他們的營收不跌反升，主要源自市場對遊戲前期製作及遊戲產品設計的需求不斷，更帶來與日本知名遊戲公司合作的機會。2021全年收入，比2020年增加約三成。

創工作室 定位超現實科幻城市

該工作室的風格較偏向「數碼龐克」（Cyberpunk），多以描繪超現實科幻空間、科幻城市等為題材定位。歐陽俊禧過往的作品包括3D動畫電影小飛俠阿童木的繪景製作；謝家宜則於早期參與香港電影的後期製作如《無極》及《寶葫蘆的秘密》等。

歐陽俊禧坦言，作為擁有多年創作經驗的插畫師，經常會反思問自己，該怎樣發展個人品牌，躍躍欲試。他早年辭去全職工作後，先以Home office形式、投入約6萬元添置設備開始創業，並透過以往認識的商業人脈網絡接freelance。開始有恒常收入後，續開設辦公空間，計上租金的總成本則高達20萬元。直至去年，他們透過參與香港設計中心的「設計創業培育計劃」，獲取創業資源包括辦公空間，大大節省開支成本。

為了尋覓商業合作的機會，他除了聯乘不同領域的品牌，也有跟不同插畫師合作。還會透過接freelance拓展品牌知名度，涉足範疇廣泛，有插畫、電影繪景遊戲、產品前期製作等。

然而，早在疫情之前，發展已遇上阻滯。來自於概念藝術（Concept art），即以插畫形式表達想法的一種設計方式，相關收入一度歸零。以整體收入而言，則減少了5至6成。

早前參考印度教人體七輪的教義，推出以懷舊香港特色為主題的心靈卡，期望像塔羅牌般為人提供一些靈感，以文字及圖畫撫慰及紓緩情緒。

中國內地廣電總局在早年開始禁播宮鬥劇後，再公布「限古令」，不允許任何古裝劇播出，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內所有古裝題材網劇、電視劇、網絡大電影。

擺市集展示創作 尋合作機會

該工作室原本已接洽不少內地宮廷劇的Concept art工作，並有創作成品誕生，怎料因為題材限制，令合作告吹。此情況令他頓時無奈：「當時連劇本都過不到，所以明白是無可厚非，惟有另覓出路，例如是廣告及遊戲範疇，繼續接繪景（Matte Painting）工作。」

二人在備戰階段中頻頻擺市集，更覓得與印刷商合作的機會，在去年8月推出「三國殺棋盤版」本地桌遊「無盡攻殿」。（受訪者提供圖片）

二人同時在線上及線下渠道推廣，在備戰階段中，還擺設市集，展示其獨有的創作，以及藉著在香港插畫師協會的網絡，尋覓接工作，尋找與不同品牌聯乘的機會。他笑言，已經不能單靠個人網頁待人問津，屢有商業合作機會從擺市集得來，「雖然我們不一定會知道，在市集經過查詢的人，誰屬潛在合作商家。但往往可能只是短短幾句交談，隔一陣子便會再來找我們合作。」