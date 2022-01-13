僱員勢成主導！靈活工作時間成為留人才關鍵！獵頭公司CEO：要消除「員工在家工作會偷懶」的想法！

疫情以來，從彈性上班、在家工作，以至面臨失業，不少人在職場上都曾面臨很大的改變，亦造就了混合工作模式等職場新常態。

在疫情所帶來的未知數下，企業在管理上應如留住及招募更多人才，上班族又如何保住工作。

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏強調，企業的首要工作是改善與員工之間的關係。（受訪者提供圖片）

LinkedIn早前發布2022年勞動力市場趨勢報告，預料僱員將成主導者，內部輪調或復興。人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏回應時強調，僱主需要重整心態，改變舊有的僱傭關係。

靈活工作時間 留人才關鍵

不少企業實施在家工作或混合工作模式後，都意識到這不只是疫情期間的新常態，而是行業大趨勢。LinkedIn報告指出，工作時間或地點的靈活性，是吸引和保留人才的關鍵因素。近9成受訪者表示，即使可安全返回工作場所或是疫情結束，也偏向選擇遙距工作。

2022年勞動力趨勢報告指出，即使疫情結束，員工也偏愛遙距工作。（資料圖片）

新常態下，在職或是求職者都更在意企業對員工的態度。對比由上而下的相處模式，員工期待得到上司關懷，工作時有更多雙向且對等的溝通。企業需要繼續調整管理風格，與員工打好關係。

張慧敏指出，混合工作模式已成大趨勢，日後亦難以回復至辦公室工作模式，故僱主「不能再靠員工在辦公室工作時間，來判斷其表現」。她解釋，現時工作講求創意和成效，若強制員工回到辦公室工作，也難以避免出現員工「齋坐」的情況。企業需加強對員工的信任，消除「員工在家工作會偷懶」的想法。

改善僱傭關係亦非單靠企業一方便能成事，員工亦應主動匯報工作進度。她又稱，不少企業已增設內部互聯網，以及共享裝置。員工可利用具即時互通功能的設備，讓僱主知道其工作情況及進度，增加工作的透明度。

內部調遷復興 培訓亦重要

此外，報告又指，勞動市場供應愈趨緊張，企業在徵才時應多考慮由內部調遷。比起從外聘請新員工，內部調遷找到合適人才的機會率高出3.5倍，員工留任時間亦較前者高2倍。

張慧敏補充，不論何時，內部調遷及培訓也極為重要。奈何企業或因擔心內部調遷及培訓，會引致部門主管之間的不滿，或是員工在增值後另謀高就，以致普遍都未能真正做到內部調遷及培訓的效能。