網店一枝都送！實體店即揀即切水果！果汁品牌3招突圍而出，生意爆升10倍！

香港人愈來愈注重健康，市面上亦有不少果汁店，要從中突圍也需要策略應對。

在人生上半場曾是會計師的陳振康（Thomas），在2020年初經營本地果汁品牌，以破舊立新的策略，改變果汁產品銷售模式。其中更以「一枝都送」作主打，成功令網店生意額上升10倍。

Bless International Group Limited行政總裁陳振康改變果汁產品的銷售模式，更令網店生意額增加10倍。

陳振康的人生下半場，是經營BLESS JUICE，最初只是品牌的小股東，但後來公司因人手變動，讓他在2020年初接手經營品牌。

分店兼賣水果 確保每日新鮮

陳振康憶述當年還是小股東時，品牌只有兩間店舖，未有其他渠道銷售，他已希望產品可以在超市上架。接手生意後，他認為店舖只售賣果汁並不可行，於是以3個策略拓展市場（見表）。「店只擺放幾枝果汁，沒新鮮事吸引客人。」

於是他開始在分店售賣水果，2021年更在果欄開設兩間店，天天在果欄內直接採購，到翌日7時會安排運貨，確保每日新鮮到店，做到不時不食的目標。除了在果欄採購新鮮水果，陳振康亦以產地直送作為銷售策略。

當年台灣鳳梨被拒入口中國一事就成為契機。他認為向台灣入貨十分方便，初期亦有在當地農場取貨，成效不錯。後來更推出自家水果品牌，從台灣南投縣農場直送紫水晶火龍果、愛文芒等到店。他透露，現時水果及果汁銷售各佔生意額的50%，而隨著水果生意佔多，相信比例會上升。

在果汁店內兼賣水果可以增加收入，但陳認為這樣仍不夠競爭力，於是由購買方式著手。「在街市挑水果易被檔主罵，而超市的又已包裝」。他看準顧客喜歡「揀水果」的心態，所以讓客人在購買水果時可以「任揀」，雖然此舉會產生損耗，但認為有助吸引更多顧客光顧，而品牌亦於馬鞍山分店擺設檔攤，售賣由果欄直送的水果。

「任揀」吸客 更可「即揀即切」

「任揀」策略成功吸引不少客人光顧，陳振康亦改變店舖裝潢，將燒味店概念融入店舖中，顧客可「即揀即切」。他指，這是源於了解顧客的心態，例如大部分顧客光顧燒味店時喜歡即時切好的燒味，認為比較新鮮。相反，已預先包裝好的燒味較難吸引顧客人購買。

品牌亦開拓網上銷售渠道，除了開設網店，更推出「一枝都送」的優惠，成功售出過萬枝果汁，同時亦令其網上銷售上升10倍。陳振康指，「一枝都送」可能會令公司「倒蝕」運輸費，事實上不少定單一次會購買多於一枝果汁，而購買一枝的定單只佔少數。展望未來，陳振康希望先打好品牌在香港的地位，亦計劃在中環、黃埔及油塘開設分店，將品牌的分店數目增至13間。