疫市有望加薪？專家料平均加2%至3.5%！邊啲行業最搶手？IT加薪幅度最高？

新冠疫情影響持續多時，在當前環境下，不少打工仔仍然關心2022年的薪酬調整情況及就職前景。

本報最新綜合本港人力資源專家預測，今年香港打工仔的加薪幅度平均為2%至3.5%，部份行業即使面對變種病毒Omicron引發的第五波，招聘步伐仍保持積極。

綜合本港人力資源專家預測，今年香港打工仔的加薪幅度平均為2至3.5%。（資料圖片）

不同行業、組織在疫市下對應用科技的需求大增，推動數碼化轉型。電子商務、數碼支付平台等的發展尤其蓬勃。國際人力資源顧問公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊、美世（Mercer）香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）均認為，今年資訊科技及金融業的招聘需求將保持旺盛，以應對企業發展需求。

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍認為，科技及生命科學領域的人才變得更搶手，加薪幅度也相繼提升。（受訪者提供圖片）

移民潮+疫情 職場壓力大

在資訊科技行業方面，徐玉珊提到，不論是長期或是合約職位，對大數據分析、機器學習、人工智能和網絡安全的人才需求持續。而銀行業的私人財富管理，以及物業市場交投仍然活躍，將帶動招聘需求提高。

儘管Omicron最近在多區爆發，可是Brian認為，由於港人已有兩年的抗疫經驗，預料對於2022年整體市況不會帶來太大影響，經濟更將進一步復甦；惟本港勞動力市場人手短缺問題持續。他表示：「人手短缺的行業很多，由前線的市場營銷、供應鏈、產品管理之相關行業，到後勤如人力資源、金融行業，都正在爭奪人才。」

針對本港人手短缺問題情況，Brian稱，主要由兩大原因造成：1.移民潮，本港市場出現「人才外流」的潛在問題，企業招聘合適的人手更為艱難。2.反覆的疫情帶來變數，職場環境充滿壓力，令不少人都會衍生不快樂情緒，所以許多打工仔也會想放個Career break，暫時休息。

因此，他預計企業為了挽留員工，2022年打工仔的加薪幅度也會比2021年的2.5%大。根據美世內部調查，預計本港僱員在2022年會有更大幅度的薪酬增長，平均中位數為3.5%。部分行業如科技、生命科學領域、以及在保險公司工作的員工加薪幅度也會較高，薪酬增長約4%。

擁短缺技能 跳槽料加薪1成

他解釋，各地繼續對疫情嚴陣以待，企業紛紛數碼轉型、科研中心需要人手研發疫苗等，科技及生命科學領域的人才自然變得更搶手，加薪幅度也相繼提升。至於保險公司員工，Brian則指：「是歷史遺留的制度。」

另據徐玉珊預計，今年企業僱主在考慮薪酬調整時維持審慎態度，「除考慮經營環境因素，更重要是考慮企業的承擔能力，以及根據員工的表現，經濟情況決定薪酬水平。」預期加薪平均幅度為2%至2.5%。對於擁有短缺技能或細分市場技能的求職者如IT人才，預計其轉工將加薪10%至15%。