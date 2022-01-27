活用大數據！了解當地消費概念行為！6品牌點樣開拓大灣區市場？

香港中華廠商聯合會與香港品牌發展局公布「大灣區品牌制勝謀略」，分析6間香港及廣東品牌開拓大灣區市場的過程及經驗，顯示香港品牌雖有優勢但正在收窄，建議港企要靈活變通，結合網上大數據和當地合作夥伴的長處互補，達至雙贏。

香港中華廠商聯合會與香港品牌發展局公布「大灣區品牌制勝謀略」，建議港企要靈活變通，結合大數據和當地合作夥伴的長處互補，達至雙贏。

大灣區品牌制勝謀略由法國里昂商學院市場營銷學教授陸定光，以及理工大學研究團隊進行。6間企業包括卓悅、誠信行、祝奇餅、百果園、世家及Urban Revivo，團隊對其在內地營銷及建立品牌過程作詳細研究整理，同時於9個廣東城市和澳門，進行1,700多人問卷調查。

灣區品牌研究 宜活用大數據

各間企業的品牌開拓策略，幾乎都離不開線上宣傳、電商平台，以及大數據分析支持。卓悅實力較強，早期轉型已結合科技及消費體驗，開發自家電商平台及在其他平台上架，並活用社交平台營銷。誠信行資源相對有限，產品經百貨公司引入內地後，順勢建立網店，與當地代理商、顧問公關等緊密合作於線上線下營銷宣傳。

祝奇餅於廣州開店後，發現內地消費模式有大區別，傾向使用社交平台及意見領袖等宣傳手法，但初期不懂善用大數據「捉鹿脫角」改善客戶回頭率及鞏固忠誠度。不同企業經驗也反映，有效運用大數據、了解當地消費概念行為，尋找合適夥伴及選擇正確宣傳渠道甚為重要。

Z世代消費主力 迎合新思維

報告同時反映，企業要了解客戶結構，並特別提及未來消費主力的「Z世代」，重視個性化及善變，消費模式較情緒化。企業必須以新思維來迎合，更精準刺激其消費慾。研究亦指出，香港品牌雖仍有優勢，包括質量好、誠信佳、安全可靠、設計優良等，但對內地消費者的叫座力已不如前。認為港企仍要強調身份，將特質融入宣傳信息，提升形象及辨識度。

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，受疫情封關影響令粵港兩地經濟社會交流減少，加上外貿和內銷做法截然不同，港企要重新學習適應。品牌發展局主席陳國民表示，參與大灣區將是香港企業疫後起飛的快速跑道，希望能把握機遇。