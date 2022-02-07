  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
辦公室政治小薯茶水間有種生活我做Marketing銷售達人職場英語教室形象UP！廣告背後玄來更精彩命運占星台飛凡年輕夢好書看多點風水蔣知識Pris形象教室
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/02/2022

AI負責招聘？HR改做乜好？最新報告：2022人力資源趨勢5大預測！

#職場 #打工仔 #人力資源 #管理 #最新報告 #招聘 #AI #人工智能 #數碼轉型
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　疫情下，職場及工作模式出現了巨大改變。有份創立Bersin by Deloitte的人力資源分析師Josh Bersin早前發表《2022年人力資源預測》報告，顯示人力資源從業員學懂了靈活變通，支緩企業員工更自由完成工作；更指人力資源部門未來在企業轉型上，擔任設計及監察等的角色。

 

據《2022年人力資源預測》報告估計，未來人力資從業員對企業的長遠發展，有更大影響。（資料圖片）

 

　　現時全球正進入後疫情年代，估計經濟進入快速增長階段，企業將面臨人才短缺、更難留住人才的挑戰。

 

企業關注 員工影響力技能

 

　　Josh Bersin指出，更多企業已開始放寬招聘標準，如降低對員工大學學位或個別工作經驗的要求，甚至有些企業在招聘數碼產品開發團隊時，不要求應徵者提交履歷，而是用行為評估去判斷他們是否具備合適的影響力技能（Power Skills），並為他們制定計劃，提供技術或技能培訓。

 

　　他表示，員工影響力技能（Power Skills）將成為企業關注的議題之一，當中包括幫助管理層與他人建立聯繫、時間管理和戰略思維等技能；更指「學習和發展這些軟技能不易，但卻是最強大和可持續發展的業務技能」。未來影響力技能需求只會繼續增加，不同企業應重新審視其領導模式，以判斷哪些技能適合其業務需求。

 

　　未來企業在招聘方式上亦要不斷改良，逐漸走向自動化。如現時已有部分企業完全通過網絡，甚至人工智能（AI）進行招聘，招聘時不再考慮求職者過去的職銜，還根據求職者的科學專業知識、聲譽和經驗來判斷是否適合。

 

人力資源團隊 須提升能力

 

全球正進入後疫情年代，估計經濟進入快速增長階段，企業將面臨人才短缺的挑戰。（資料圖片）

 

　　除此之外，企業為吸引和挽留人才，普遍會加設獎金制度、福利和具吸引力的獎勵。但Bersin認為除了加薪，公平和平等薪酬才是提升員工滿意度的最有效方法。「企業需關注薪酬公平、流程透明度，以及獎勵和認可的公平性，如想在2022年的人才爭奪戰中獲勝，公平薪酬或許是最有效的戰術之一。」如早前蘋果（Apple）為平息工資不透明的爭議，宣布員工有權討論工資和工作條件，並會就事件每年檢討員工薪酬，以確保公司維持薪酬公平，達到同工同酬的目標。

 

　　此外，Bersin提醒，人力資源團隊必須與時並進，提升自身的人力資源技能和能力，不能再獨自工作。他續指，人力部門已成為一個具設計性質的職業，要為內部員工提供諮詢、聆聽和作出適當調整的工作，甚至設計新工作模式、招聘方式。尤其經歷疫情後，員工之間必須互相了解並分享新的想法和解決方案。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#職場 #打工仔 #人力資源 #管理 #最新報告 #招聘 #AI #人工智能 #數碼轉型

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk