被挖角！欠獎勵！爆史上最嚴重人才荒？企業如何應對「大辭職潮」？

全球正進入後疫情時代，估計未來經濟進入快速增長階段，企業將會面臨大規模的人才短缺挑戰。挽留人才成為各大企業的首要目標，除了金錢獎勵外，亦以工作的挑戰性、彈性，以及靈活工作環境和額外培訓等，去滿足員工較高層次的需求。

此外，綜合各受訪者意見，得出應對「大辭職潮」5大方向，包括夥拍機構合作、拓多渠道招聘、員工推薦、明確職涯規劃、調整管理層風格（見表）。

人才是企業的重要資源，但隨著新冠疫情蔓延，企業面對技能需求的快速轉變，尋找適當人才的難度更創下15年來新高。據人力資源機構ManpowerGroup公布2022年第一季就業展望調查報告顯示，55%受訪僱主預算未來3個月內擴大招聘，當中涵蓋11個行業，包括餐飲業、銀行業、零售業等。

安永：重工作熱誠與態度

身處於疫後的「大辭職潮」（Great Resignation）時代，安永諮詢服務有限公司香港及澳門區諮詢服務合夥人吳龍華表示，為應對問題，有與其他機構合作舉辦大學校園招聘，吸納職場新鮮人。如將會與夥拍Microsoft舉辦商業應用人才招聘計劃，尋找數碼化人才。

在大辭職潮下，企業將會面臨大規模的人才短缺問題，有不少企業更指為此投放大量資源去紓緩人手荒問題。（資料圖片）

吳龍華坦言：「最主要考慮，並非學生的專業或相關背景，而是看重學生的工作熱誠和態度，確保求職者對行業有興趣。」因為對新人而言，專業能力可以慢慢培養，工作態度更重要。同時，該公司會為新人提供未來職業生涯路綫，在委派任務的時候，先考慮員工所長，使他們更容易施展所長。

Tectura：獲聘機率高 流失低

Tectura集團人力資源總監郭美佳表示，為了招攬合適人才亦出盡「渾身解數」，用盡不同渠道，包括社交媒體，主動出擊。當中，她認為最行之有效的，是推行推薦員工計劃（Referral program），由員工推介身邊合適的親友入職。當員工在良心企業上班，相對上更願意介紹親友加入公司，而被介紹入職的人才，往往獲聘機率更高、流失率更低。故現時有不少企業配合獎金制度推行推薦員工計劃，如早前美國芯片製造商英特爾（Intel），選定特定市場進行員工推薦計劃，員工成功推薦人才最高可獲約6.7萬元獎金。

PwC：設獎金 鼓勵創新研發

此外，員工流失亦成為企業人手短缺的原因之一。羅兵咸永道（PwC）風險與控制服務部合夥人許森渠更表示：「請人難、留人更難，人才被高薪挖角，是最頭痛的問題。」若部門留不住人才，只會令招聘程序不斷重複。為此公司過去幾年都實施成績評量制度（Performance-based programs），提供更多海外考察及培訓計劃給內部員工，擴闊員工視野。除了在工作外，公司亦設有數以千萬計的獎金，給予員工有更大的發揮空間，藉此鼓勵員工去創新研發新科技。