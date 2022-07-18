港企董事會趨年輕化！女性佔3成再創新高！獵頭公司：建構多元董事會不僅限於性別！

面對疫情帶來的挑戰，和企業數碼轉型的趨勢，企業董事會和各級管理層都需要緊密配合，改變營運模式及策略，方能迎合萬變的市場需求。

海德思哲香港辦事處消費市場業務部合夥人施雁婷表示，企業和董事會要建構多元董事會，不應只限於性別多元。（受訪者圖片）

國際高管人才搜尋及領導力諮詢企業海德思哲（Heidrick & Struggles）發布2022年《香港董事會監測》報告指，上年50家恒指企業中，女性董事約佔3成。董事會成員不但有年輕化的趨勢，亦有更多未曾擔任高管職位的專業人士獲委任為新董事。

報告指，去年恒指50家企業共錄得66個新董事任命，較2020年的42個為高。受訪企業中，有三成董事席位由女性擔任，與上年的24%相比，比例再創新高。整體董事會成員的平均年齡亦由2020年的58歲下降至今年的56.8歲。

女性董事佔3成 再創新高

海德思哲香港辦事處消費市場業務部合夥人施雁婷表示，香港的上市企業愈趨重視董事會在性別、年齡、經驗，以及技能等方面的多樣性。雖然香港董事會在性別多元化程度，仍較英國（54%）和美國（45%）落後，但本港正面的變化仍然符合了全球的發展趨勢，香港企業亦正循序漸進地將各方面的比例提高，以達致多元化。

施雁婷指，部分男性主導的行業亦積極在不同崗位中尋求有能力的女性領導層，以提升行業中的多元程度。（資料圖片）

她補充，近年大眾關注ESG（環境、社會和企業管治）政策、氣候變化、多元文化、女性平等等議題，企業組成多元董事會，同時亦是向大眾展現出企業對相關議題的重視和關注。

擁新技能專才 引入新見解

該報告又指出，數碼化、市場錯配、人口變遷和疫情的挑戰，促使香港企業重新思考董事會的領導角色，願意委任更多未曾擔任如行政總監（CEO）、財務總監（CFO）等「C-Suite」職位的專業人士成為新董事。在過去一年，50家恒指企業中，有53%的新董事並沒有上市公司董事會經驗。

施雁婷坦言，因應市場發展，ESG議題成為企業的首要任務和核心業務支柱。加上，隨著網絡安全、AI、大數據等新知識和新技能更大幅度地應用在各個範疇之中，企業在組成董事會時，除了要尋求對行業有高度認知和資深經驗的專業人士外，亦有迫切的需要去尋求精通這些新技能的領導層，以引入新的觀點和見解。

由於能適應新形勢、對氣候變化和各層面的健康等新時代議題了解更深，且能就如此複雜的現況提供原創觀點的專業人士，往往是正處於職業生涯早期階段的專才，故本港企業正著力將他們引進至董事會。

此舉不但造就了董事會成員年輕化的趨勢，同時亦為更多無「C-Suite」職位管理經驗的專才，在職場和專業知識上，提供更多的發展空間。她相信，未來本港企業除集中維持性別平衡外，亦必須重視董事會性別範疇外的多樣性。