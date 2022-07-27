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27/07/2022

信用評估分析不乏個人市場！準時交水電費都包括在內？環聯香港CEO無懼疫境：視挑戰為推動力！

#人才管理 #管理 #環聯 #疫情 #金融機構 #虛擬銀行 #銀行 #信用評級
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　　兩年多的疫情，對不少企業帶來重大影響。雖說有危必有機，但能否從危中找出機遇，就要考考各企業高層。

 

環聯香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）表示，看到香港市場仍有很大的發展空間，包括個人、虛擬銀行市場。 （梁巧恩攝）

 

　　環聯香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）於2020年初來港到任，到新地區迎接新工作，再加上世紀大疫情，她就是那種決定了就絕不向後望，只向前尋找空間及機遇的管理人。

 

　　以全球資訊公司定位的環聯，在香港已成立41年，尤與金融機構建立了長遠的關係。但林嘉儀相信，就算遇到疫情仍然有很多事可做。「過去令我們成功的因素，並不一定令未來也成功。我們要肯定繼續有吸引力，以及會令我們成功的元素。」她相信，只要保持樂觀，就能視挑戰為一種刺激及推動力。

 

信用評估分析 不乏個人市場

 

　　林嘉儀坦言，無論有沒有疫情發生，當日她也會接受新職位的挑戰，皆因她看到香港市場的眾多機會。環聯在港已有一定歷史，在企業市場建立一定聲望，最為人知的是提供信用報告、分析及評估，但過去客戶以機構、企業為主。她相信，個人市場有很大的發展空間，在歐美的消費者，也明白及重視個人信用評分、評級的重要性，而信用評級不單只是準時向財務機構還款，是否準時交電話、水、電費，也包含在信用評估之內。

 

　　此外，現時市場上除了傳統的金融機構，近幾年新興的虛擬銀行，由於沒有過去的數據，亦沒有分行吸引客人開戶，也甚依賴各方面的信用報告來預估風險。「虛擬銀行、中小企及Employment Reference（就業參考）市場的需求增長快。」

 

　　基於個人市場及虛擬銀行的發展，新的較具針對性的解決方案，亦有一定的市場需要，如eKYC（以電子方式認識你的客戶）解決方案，因此，她多次強調科技應用對未來發展十分重要。而解決方案的研發可來自3方面：1.取自總公司的全球方案應用於香港；2.本港研發推動的，再推廣至全球；3.因應香港獨有的環境及需要而發展，只限本港專用。

 

香港人一般對個人信用報告的認識不多，反而為環聯帶來更多機遇。（資料圖片）

 

Z世代與資深同事 可相互合作

 

　　要把握以上機會，要能好好應用科技，更要有合適的人才。她多次強調，科技是環聯基礎、數據對所有企業都很重要。因此，科技、數據分析人才都是其爭取對象，疫情下全球出現搶奪科技人才戰，令不少企業大感頭痛，林嘉儀反而認為，這是健康的現象，有競爭才有進步。

 

　　過往，金融業重視經驗及年資，但在科技掛帥的新常態下，她相信Z世代與富經驗同事的相互合作，比較合適。至於人才何來，她指自己支持全球流動，當然希望從世界各地引入人才；但香港本身亦有不同的人才，包括前銀行家，甚至是來自原顧客的人才。重點是，她希望能吸引到人才，不單單是有技能，而是能夠「在挑戰中看到機遇」的人才。

 

 

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