  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/08/2022

美髮界掀轉行潮，反而有利招聘有心人？髮廊老闆：資助員工參加業內比賽覓成功感！

#美容業 #人才短缺 #美髮業 #轉行 #招聘 #疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　過去近3年，髮型屋、美容院及戲院等曾經相繼停業，令美容及美髮業從業員「手停口停」，業內更掀起一輪轉行潮。有美容院和髮型屋老闆表示，近年20至30歲入行新人數量持續下降，加重業內人才短缺的問題。

 

疫情期間，美容及美髮行業經歷停業，令業內不少從業員選擇轉行，加劇人手不足問題。（梁偉榮攝）

 

　　新世代不願入行，分析指涉及3大重要因素：1.工資低；2.學習時間及工時長；3.年輕一代未有長遠的人生規劃。

 

Red Hill Hair Salon創辦人黃國強向員工提倡要追求「精緻」，做法更易留住客人。

 

　　在美髮界打滾逾40年的黃國強稱，在其髮型屋中，20至30歲員工佔約7成。新入行者多為學徒，「工資多數按最低工薪計算，月薪普遍只有1萬至1.5萬元」。加上平均每周需要工作6天、每天10小時，很多年輕一代寧願從事外賣員、保安等工資稍高或工時較短、工作較有彈性的工作。

 

　　他又指，不少美髮業從業員都是因為學業成績較差，在中學輟學後修讀相關的職業培訓入行。「他們普遍對夢想、買樓等長遠人生規劃不抱期望。當他們想到還要花2至3年時間當學徒，更寧願從事其他工作，只顧過好當下的生活。」

 

 

　　面對30歲或以下人才不足的，還有美容界。入行25年、經營兩間美容院的林小燕認為，「年輕的覺得要花時間學，太辛苦。已結婚的也會覺得工作困身，無法兼顧家庭而不入行」。因此，她擔心行業老齡化。

 

美容疫下停業 人才紛轉行

 

美容院High Society Skin Clinic創辦人鍾慧茵稱，網上招聘反應熱烈，但面試臨時爽約的機率大。（受訪者提供圖片）

 

　　經歷至少一次停業，黃國強及林小燕不約而同表示，不少行內人士為保生計，紛紛轉行。林小燕分享，雖然停業期間，公司有向員工提供生活津貼，但有員工選擇轉行做保安。即使美容院重開，仍因為保安工作較穩定，而不願重返本行。亦有20餘歲的員工，眼見疫下封關，公司又多次停業，決定回鄉工作，更在內地自立門戶，自然不會重回本港美容業。

 

　　黃國強對此表示既可惜亦可幸，「人才是少了，但仍有不少人在停業後重返美髮業，回來的都是有心在行內發展，反而更容易分辨該人對工作的熱誠，有利招聘」。

 

疫後重回崗位 足證具熱誠

 

　　黃國強針對年輕一代對未來期望不多的心態，鼓勵及資助員工參加業內比賽，並讓員工參與公司部分決策，從中尋覓自我價值和成功感。「年薪過百萬是有可能的，我們店就至少培訓出兩位年薪過百萬的世界冠軍，他們都是20餘歲便邊學邊做邊比賽。」透過成功例子，希望員工找到工作目標。

 

　　他又提倡員工要追求「精緻」，「當你能做到精緻，相比起你需要客人，客人更需要你，他們自然願意付更高價格。又可以在做少幾日的情況下，維持一定收入」，正正符合了年輕一代追求工作與生活平衡的心態。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#美容業 #人才短缺 #美髮業 #轉行 #招聘 #疫情

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk