美髮界掀轉行潮，反而有利招聘有心人？髮廊老闆：資助員工參加業內比賽覓成功感！

過去近3年，髮型屋、美容院及戲院等曾經相繼停業，令美容及美髮業從業員「手停口停」，業內更掀起一輪轉行潮。有美容院和髮型屋老闆表示，近年20至30歲入行新人數量持續下降，加重業內人才短缺的問題。

疫情期間，美容及美髮行業經歷停業，令業內不少從業員選擇轉行，加劇人手不足問題。（梁偉榮攝）

新世代不願入行，分析指涉及3大重要因素：1.工資低；2.學習時間及工時長；3.年輕一代未有長遠的人生規劃。

Red Hill Hair Salon創辦人黃國強向員工提倡要追求「精緻」，做法更易留住客人。

在美髮界打滾逾40年的黃國強稱，在其髮型屋中，20至30歲員工佔約7成。新入行者多為學徒，「工資多數按最低工薪計算，月薪普遍只有1萬至1.5萬元」。加上平均每周需要工作6天、每天10小時，很多年輕一代寧願從事外賣員、保安等工資稍高或工時較短、工作較有彈性的工作。

他又指，不少美髮業從業員都是因為學業成績較差，在中學輟學後修讀相關的職業培訓入行。「他們普遍對夢想、買樓等長遠人生規劃不抱期望。當他們想到還要花2至3年時間當學徒，更寧願從事其他工作，只顧過好當下的生活。」

面對30歲或以下人才不足的，還有美容界。入行25年、經營兩間美容院的林小燕認為，「年輕的覺得要花時間學，太辛苦。已結婚的也會覺得工作困身，無法兼顧家庭而不入行」。因此，她擔心行業老齡化。

美容疫下停業 人才紛轉行

美容院High Society Skin Clinic創辦人鍾慧茵稱，網上招聘反應熱烈，但面試臨時爽約的機率大。（受訪者提供圖片）

經歷至少一次停業，黃國強及林小燕不約而同表示，不少行內人士為保生計，紛紛轉行。林小燕分享，雖然停業期間，公司有向員工提供生活津貼，但有員工選擇轉行做保安。即使美容院重開，仍因為保安工作較穩定，而不願重返本行。亦有20餘歲的員工，眼見疫下封關，公司又多次停業，決定回鄉工作，更在內地自立門戶，自然不會重回本港美容業。

黃國強對此表示既可惜亦可幸，「人才是少了，但仍有不少人在停業後重返美髮業，回來的都是有心在行內發展，反而更容易分辨該人對工作的熱誠，有利招聘」。

疫後重回崗位 足證具熱誠

黃國強針對年輕一代對未來期望不多的心態，鼓勵及資助員工參加業內比賽，並讓員工參與公司部分決策，從中尋覓自我價值和成功感。「年薪過百萬是有可能的，我們店就至少培訓出兩位年薪過百萬的世界冠軍，他們都是20餘歲便邊學邊做邊比賽。」透過成功例子，希望員工找到工作目標。

他又提倡員工要追求「精緻」，「當你能做到精緻，相比起你需要客人，客人更需要你，他們自然願意付更高價格。又可以在做少幾日的情況下，維持一定收入」，正正符合了年輕一代追求工作與生活平衡的心態。