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17/08/2022

完成D輪募資獲40億日元！成功單靠併購公司、廣納人才？品牌賦能公司：堅持產品全球化！

#業務發展 #初創 #融資 #投資 #AnyMind Group #品牌賦能公司 #管理 #收購 #電子商貿
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AnyMind Group共同創辦人暨CEO十河宏輔相信，在全球政治經濟不穩的情況下，透過拓展更多市場分散風險，更為有利。（受訪者提供圖片）

 

　　近三年的疫情下，業務有增長的行業寥寥可數，科技行業是其中之一。然而，要做到高增長，亦非容易。以品牌賦能公司（commerce enablement company）定位的AnyMind Group，2017至2021的年均複合成長率達62%。其共同創辦人暨CEO十河宏輔（Kosuke Sogo）表示，產品全球化、人才本地化、選對發展市場，是成功重要關鍵。

 

　　疫情下，投資者比過往更謹慎，初創融資變得比以往困難，初創融資市場上出現兩極化。

 

　　AnyMind Group於上月中，宣布完成40億日圓（約2,940萬美元）的D輪募資，主要用於強化其品牌賦能領域，以及作為未來收購使用。事實上，該公司早前的A輪與B輪融資，共獲得6,230萬美元的資金。而公司的C輪資金則在去年1月用於收購日本跨境行銷公司ENGAWA。

 

　　該公司的前身是十河宏輔在2016年於新加坡創辦的廣告科技公司，先拓展東南亞、東亞、印度和中東市場。2019年將總部移至日本東京。現於亞洲13個市場已設立17間辦公室，逾1,000名員工來自27個不同國籍。

 

靈活變通 因應地區展現強項

 

　　十河宏輔接受專訪時表示，成功快速成長的秘技之一，是堅持產品全球化。無論是雲端製造平台AnyFactory、物流管理平台AnyLogi，還是對話式商務平台AnyChat、電子商務管理平台AnyX，都是以攻全球企業為定位。「銷售及市務宣傳，就要做好本地化。」

 

　　談到如何做到本地化管理，他以泰國為例，文化及語言較獨特，加上該公司主攻企業市場，專做B2B生意，就更加需要明白當地文化，用當地語言。「東南亞各國國家，有太多不同文化，重視本地化管理是相當重要。」事實上，近年以「品牌賦能」定位的企業、初創愈來愈多，亦有一些大企留意這個市場，市場競爭愈來愈大。在這個情況下，十河宏輔強調在地化的人脈關係、市場知識，就變得更重要，甚至成為一種競爭優勢。

 

　　另外，AnyMind Group雖然定位為全球化企業，但有不少管理層來自日本。日本文化一向重視細節，十河宏輔坦言，日本傳統文化及管理方式，對於產品研發實在有利。不過，他們並沒有特別強調公司的日本DNA，反而更著重靈活變通，在不同地區或客戶面前，展現不同的強項。他舉例，在印度客面前，較少強調公司的日本淵源，反而更多展示國際化企業形象。「若面對一些很喜愛日本文化的年輕人，會多展現日本形象。」

 

　　AnyMind Group另一快速成長的關鍵，絕對是收購合併。一直以來，AnyMind Group已經收購多間來自日本、香港、泰國、印度等不同地區的公司。透過收購合併及自然增長的比例，相差不遠。不過，不少企業透過收購合併達致增長目的後，都需要花不少時間理順及統一公司文化，當中亦遇到不少挑戰。

 

十河宏輔看好電子商貿未來的發展，希望發展一條龍的產品及服務。（受訪者提供圖片）

 

收購原則 協同效應+執行力

 

　　十河宏輔表示，進行收購合併前，必須對目標公司的生意及營運有深入的了解，收購後亦會一起發展生意，再慢慢拉近雙方的企業文化。他強調，十分重視對方的執行力及營運力，其科技或技術未必是最大考慮點。他解釋，AnyMind Group本身有強大的研發能力，可以彌補收購對象這方面的不足。

 

　　因應每間公司的特點，收購後的營運模式亦可能不同，包括延攬該些公司的原領導團隊、拓展新業務或進入新市場，同時令集團獲得更多的銷售管道。

 

　　十河宏輔表示，收購行動未來仍然會繼續，但重點是否有適合對象。基本上收購要符合兩個條件，其一是協同效應，例如與電商相關的企業，皆因該公司對電子商貿未來的發展甚具信心。其二是對方的執行力及運作是否出色。

 

 

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