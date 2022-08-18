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18/08/2022

外賣商機｜疫下送餐增使命感！戶戶送點做到消費者、外送專員、餐廳三方得益？

#人才管理 #外賣 #管理 #外賣平台 #Deliveroo #戶戶送
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　　疫情衝擊本港堂食生意，不少餐廳投放更多資源於外賣業務上，為外賣平台帶來更多商機。面對合作夥伴和外送需求不斷增加，戶戶送（Deliveroo）關注「消費者、外送專員、零售及餐廳」三方之間的平衡，並以3大策略留住專才。

 

戶戶送香港區人力資源主管韋鍵昌（左）認為，良好的職場文化可以拉近員工之間的距離，對留住年輕人才特別有用。（梁偉榮攝）

 

　　戶戶送（Deliveroo）香港區總經理許志賢表示，疫情令外賣成為餐廳重要的生意來源之一。該企在港的餐廳合作夥伴，由2020年9月約8,000家餐廳，上升至今年初的超過1萬家，升幅超過25%。

 

　　他續指，在一般市民眼中，外賣平台的客人可能是指點餐的消費者。但在其眼中，除了消費者外，零售和餐廳合作夥伴，以及所有外送員也是戶戶送的客戶。「他們是一個三角關係，疫情之下更讓我們多了一份使命感，讓三方都能透過戶戶送獲益。」

 

餐廳夥伴續增 要3方皆獲益

 

　　許志賢留意到部分餐廳合作夥伴有意在其他地區開設分店，以把握更多外賣商機。「但老闆們可能會擔心其他區的實際市況不如自己所想，或者本身有堂食業務需要打理。」故未必願意或者有能力，投放太多資源開設有堂食服務的分店。有見及此，該企於2020年推出「戶戶小廚」平台，為餐廳提供試點專營外賣生意，以作為「開分店」的替代方案；同時，亦是解決地區消費者對外賣的需要。

 

　　與此同時，許志賢又了解到消費者除了對餐點外送服務需求殷切外，「外送的速度，甚至對生活用品外送服務，都有一定需求」，故在7月加推「戶戶超市」，並招聘超過20人組成專責團隊處理相關業務線。

 

戶戶送香港區總經理許志賢（前排右）表示，該企有由不同部門員工自行組成的Social Committee，不時舉辦義工活動和同事的聯誼活動。（受訪者提供圖片）

 

　　在不斷增加新服務的同時，戶戶送香港區人力資源主管韋鍵昌預計，今年該企香港區員工總人數將會比去年上升近一倍。

 

　　在市場人才短缺的情況下，覓得合適專才固然難，要留住有經驗的人才更是一大挑戰。許志賢與韋鍵昌分享其3大管理策略，包括：1.增加溝通橋樑，提出「貼地」政策；2.增加員工歸屬感及成就感；以及3.拉近與員工之間距離，摒棄階級觀念。

 

　　許志賢指出，管理人才最重要的是建立彼此之間的信任，良好溝通是少不了，「我們每星期都會與不同部門一起午膳，即使不能用餐也會有一些非正式的交談機會」，甚至在辦公室設計上，不設經理房，不論職位高低，都是同處一個工作空間，強調員工之間的平等和加強溝通。

 

分享公司情況 產生歸屬感

 

　　韋鍵昌補充，經新冠一疫，明白到在工作安排和制定公司政策時，有很大彈性和各種可能，不但可以為有需要的員工繼續安排在家工作，就如以往為員工提供的健身室月費資助，都在健身室停業期間，將相關福利擴大至包括瑜伽等網上課程。

 

曾任戶戶送實習生的梁正寧稱，即使無F&B背景，公司亦有足夠的支援協助新人，令工作更易上手。（梁偉榮攝）

 

　　他續指：「公司規模大，員工或會誤以為自己的工作微不足道」，當企業適時地分享公司發展情況，讓他們了解到其工作的成效，就能從中得到成功感和歸屬感。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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