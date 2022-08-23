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23/08/2022

主力內部培訓！提供內地發展機會！煤氣公司5招管理人才：拓新世代眼界！

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　　人才對企業發展尤為重要，傳統企業更會面對善用現有人才，以及配合未來發展的挑戰。香港中華煤氣整體員工超過6萬，本港員工約3,000多人，該公司看重內部培訓及增加內部機遇，留住人才。

 

香港中華煤氣公司企業人力資源總監范潔儀稱，該企在中港均有不同業務，可為人才提供擴闊眼界的機會。（彭振濠攝）

 

　　談到近年人力資源市場人才流失，香港中華煤氣公司企業人力資源總監范潔儀強調，該企更看重培訓現有人手，即使要發展新業務、有新想法，亦會先考慮內部人才，或調任現有人力，又或者加強培訓，此舉或有助吸引及留住人才。她補充，煤氣從2018年起已有超過80位實習生，在實習完後重投公司成為短期、合約或長期僱員，當中更有實習生已升任經理級，佔實習生人數的22%。

 

業務多元 提供內地發展機會

 

　　范潔儀指出，雖然煤氣業務以燃氣能源為主，但公司有160年歷史，業務已向多元化發展。現時除了香港市場，2000年已開始積極進軍中國內地市場，業務包括水務、光伏發電等，此外，亦有電訊業務如數據中心，在內地項目超過500個。她坦言，這對人才發展是一個理想機遇，即使是新加入的實習生，亦有機會到內地分公司工作，開闊眼界。

 

陳柏朗（Perry）從參與實習生計劃到最後成為長工，坦言工作上的挑戰令他不時有新鮮感。 （彭振濠攝）

 

　　能源業對現代城市發展尤為重要，范潔儀表示煤氣的創新文化一直存在，而人才需求亦沒有停止，而招聘及管理人才的宗旨，她強調以下4點：

 

　　1.先予機會內部人才：她指出透過內部提升、培訓及調任人手，配合公司業務發展是公司的重要理念。她認為人才是公司的軟實力，現有同事了解公司理念方向，知悉業務重點在合作時更易同步。

 

　　2.鼓勵創新：范潔儀指創新文化已持續20多年，主因是燃氣技術方案其實難以外求，讓公司內部研發才更合用。

 

　　3.吸引人才：除了招聘，着重培養年輕人，每年都招聘60至80位實習生，今年則聘請了48人，包括大學生及DSE學生，提供一至兩個月實習機會，其間派往不同部門，亦會真正委派任務。

 

　　4.社會責任：如疫下為失業者提供短期工作，亦與職業訓練局合作為中年人提供新就業機會。

 

 

 

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