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24/08/2022

先後推LINE FRIENDS、SIPTEA×咒術迴戰快閃店！茶飲店：藉IP聯乘添知名度！1小時賣1,300杯！

#茶飲店 #IP品牌聯乘 #餐飲業 #管理 #知識產權 #茶飲市場
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　　夏日炎炎，不少人喜歡購買茶飲消暑。不過本港茶飲市場競爭激烈，商家要各出奇謀搶生意，如推出買一送一、特色飲品等方法。

 

1011 SIPTEA聯合創辦人司徒慧瑜表示，品牌初期以期間限定店開始，以取得市場數據，如發現客層、消費力適合，可能會長駐。（湯致遠攝）

 

　　有品牌就以IP（知識產權）聯乘方式打入本地市場，定期與不同卡通人物或動漫合作，推出飲品及周邊產品；而品牌也提倡創新，所以聯合創辦人司徒慧瑜不但聆聽員工意見，更放權讓員工做決策。

 

　　茶飲店1011 SIPTEA聯合創辦人司徒慧瑜來自時裝業，經常接觸不同IP品牌聯乘。之後她與多名夥伴將IP聯乘的想法延伸至餐飲業，先在台灣開設首間以卡通人物Miffy為主角的主題餐廳。

 

限定店攻港 1小時售1300杯

 

　　司徒慧瑜表示，餐廳經營約一年半吸引不少人光顧，但發現專門做一個IP未必是最好的方法，加上沒有新產品，會讓顧客感到沉悶。她續指，餐廳的銷售表現在首9個月良好，但9個月後就會出現大跌幅，加上當時已經培養了一班專門從事餐飲的團隊，所以要想出可以延續業務的方法。當時台灣茶飲市場成熟，惟海外的珍珠奶茶市場屬起步階段，就將想法帶到海外市場，於香港開設茶飲店1011 SIPTEA。品牌首次來港是以期間限定店（Pop up store）形式出現，與LINE FRIENDS合作推出一日限定店，在一小時售出1,300杯飲品，可見IP品牌聯乘有助提高品牌知名度。

 

　　由於茶飲店以IP品牌聯乘為主打，在產品創新方面也十分重要。司徒慧瑜表示，品牌希望做一些以往沒有的東西，或者讓客人耳目一新的產品，所以不能壓抑有創意的事。她續指，公司需要一些有創意、不會受思想捆綁且願意嘗試的員工，並提供平台讓員工「表演」，展示他們的想法。雖然有些想法實際執行時會碰釘，但她更重視員工肯嘗試；品牌在決策方面也不守舊，管理層和員工一同為重要決策作出決定。她認為，讓員工參與決策，反而會讓他們做事更加投入。

 

　　採納員工意見也是品牌的管理之道，如曾與日本兩套知名動漫進行聯乘，想法也是來自員工。她分享，有同事喜歡看日本動漫，又推薦她看大熱的《咒術迴戰》及《鬼滅之刃》。發現兩套動漫都能代表年輕一代，就嘗試與IP公司商議合作事宜。品牌去年7月於K11 Art Mall開設1011 SIPTEA×咒術迴戰快閃店，售賣與角色相關的特飲及周邊產品，而在店舖開業的首星期，所有飲品及玻璃杯全數售罄。

 

冀跨行業聯乘 本月底開新店

 

　　司徒慧瑜坦言，當遇到困難、對市場趨勢不清楚時，更會多聆聽員工意見。她認為，員工的創意及市場觸覺是無限，在他們身上獲益良多；而對待員工最重要是尊重，才能吸引他們繼續留在公司奮鬥。至於未來，公司將會配合業務發展，招聘前線員工、對加盟事務有經驗的人才，以及市場策略人才。她續指，品牌除了策略IP聯乘，亦希望可以進行跨行業聯乘，而未來也會與化粧品牌合作。在開店方面，8月底於美麗華商場開設咖啡品牌JU Coffee，與藝術家、藝人聯乘。

 

 

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