投資者趨審慎觀望！物業顧問公司添新服務吸客！高力新舵手：以人為核心管理內外！

高力香港董事總經理劉振江強調，物業顧問企業要想在競爭中脫穎而出，離不開強烈的服務意識，更離不開服務理念與技巧的創新。（湯致遠攝）

本港新冠疫情反覆，房地產市場營商環境也充滿挑戰。面對這個動盪不安的世代，物業顧問公司高力（Colliers）就決定趁機會革新，在今年初更迎來在房地產諮詢方面有超過30年經驗的劉振江，接任香港董事總經理。他憑着「以人為核心」的策略管理內外事務，該企過去半年業務發展快速，員工總數增幅達23%。

在房地產市場深耕超過30年的劉振江坦言，近年市場情況變幻無常，尤其疫情令經濟動盪，加上美國聯儲局宣布加息後，投資者轉趨更審慎的觀望態度，拖慢決策過程，令香港市場復甦緩慢，對業界來說也是前所未見的挑戰。

添新服務 提供多元解決方案

雖則如此，但劉振江就認為，危機即契機，只要找對方法借力使力，反而更有機會帶來新發展機會。他直言，雖然高力在國際市場已有一定的競爭力，但在香港市場的市佔仍有增長空間。

他認為，物業顧問企業想在競爭中脫穎而出，離不開強烈的服務意識，更離不開服務理念與技巧的創新，「我們不能故步自封，只做已穩固的業務。反而更要聆聽市場及客戶的需求，而作出改變以及提出新想法。」因此，他接任高力香港董事總經理後的首要任務，就是基於原有業務，再擴展更多範疇及提升服務水平，增加品牌認受性，從而吸引新客群。

舉例指，自劉振江上任短短半年，高力就拓展了包括：工業物業服務、法律支援證人專家服務，以及不少企業和投資者愈趨重視的ESG策略等，以應對各個界別客戶的需要，而提供更多元的解決方案。

與此同時，除了要「以客為本」，與客戶有良好的溝通和建立緊密的關係，去尋覓商機外，也不能忽視內部的管治。劉振江續道：「在短時間內，公司的新業務都能夠順利地快速拓展，絕對不只靠我一人。」他強調，企業目標的達成須由一群人共同協力，故在追求經營績效的同時，更必須著眼組成企業的關鍵，即員工團隊。

放手與溝通 予下屬自行處理

劉振江指出，自己的管理方式很簡單，主要是懂得「放手」及「溝通」，提供機會予下屬嘗試自行處理，讓他們能從中吸收經驗並成長。他以協助客戶寫信為例，「我通常會讓同事先寫，然後我看完再提出意見，之後讓同事再根據其反饋再作出更改，他改完才輪到我改。」他笑言，或許外界會質疑為何他不自行處理，但他認為這能讓同事透過工作安排，去了解自己的想法與上司之間有哪些地方不一樣，上司也可從中學習到下屬的想法，過程間雙方可以互相學習，從而進步。