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29/08/2022

數碼娛樂成大勢所趨？傳統行業加入遊戲元素，走進元宇宙！數碼港CEO：及時把握5大新機遇！

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　　數碼娛樂發展急速，元宇宙出現更令遊戲開發者不再停留在傳統娛樂範疇，亦拓展到其他行業；不過，同時面對人手不足的挑戰。

 

數碼港行政總裁任景信表示，年來與各大專院校合作培訓行業人才。（彭振濠攝）

 

　　數碼港行政總裁任景信接受訪問時指出，會與不同院校保持聯繫，由學生時代開始培育人才。

 

　　近年新發展的元宇宙（Metaverse）及不同行業都加入遊戲元素，令數碼娛樂行業新增不少商機。任景信指出，以往單純開發遊戲的業者亦不單只專注遊戲，因為各行業都利用相關技術去吸引客人，試探元宇宙領域。他舉例指，在遊戲中產生的數碼資產，將其化作NFT，亦讓數碼貨幣延伸至一個正面的發展方向，包括虛擬世界與實體世界結合的機遇。

 

傳統行業 藉遊戲助業務發展

 

　　任景信亦提到，近期數碼行業談論的「運動獲利、邊跑邊賺」（Play-to-Earn、Move-to-Earn），就像玩遊戲一般，玩家可一邊遊戲或移動，一邊賺取網上貨幣或資產。這類遊戲是為了讓玩家更健康或更富有，例如保險或健康相關行業，近年都推出相關應用，背後都需要遊戲及程式開發人員支持。

 

數碼港首席公眾使命官陳思源（右）稱，將與設計行業合作，配對藝術科技初創。左為香港設計師協會副會長木下無為。（彭振濠攝）

 

　　他進一步指，傳統行業可引入遊戲元素協助發展業務，就如數碼港內放置了一台購買珍珠茶的機器，讓消費者儲分數。金融科技（FinTech）方面亦有銀行透過遊戲，加強客戶關係，現時數碼港內與遊戲相關公司已有超過150間，若加上虛擬實境（VR）及金融科技更是數百間之數。

 

　　事實上，數碼港多年來有不少計劃培育創業創科人才，由讀書時期開始已讓年輕人得到啟發，例如與大學合作，推出夥伴計劃，利用比賽方式，讓學生在求學時期已開始學做生意，計劃更會資助學生到海外大學交流，任景信認為此舉可讓年輕人得到啟發，畢業後或嘗試創業，又或是邊工作邊實現理想。他表示，相關計劃多年來已有數百人參與。

 

添實踐機會 支援170個電競賽

 

　　任景信亦認為，人才培訓需分不同階段，亦能幫助有意創業者發展，包括孵化器計劃、加速器計劃等，讓初創有資源實現想法，再配以實習生計劃，從多方面培育數碼娛樂人才。他舉例，過往有舉辦數碼人才培育及電競產業支援計劃，都可為行業培育人才，如過往更支援近170個電競比賽，目的亦是讓行內人才有更多實踐機會，單是電競行業，過去數年已有90個實習生參與，同學得到經驗之餘，業界亦能受惠，得到人才支援。

 

 

 

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