未來5年需額外請10萬人！科企向非IT人埋手：讓有意入行人士邊做邊學！

新冠疫情爆發後，資訊科技業（IT）角色愈趨重要。早前一項調查曾指出，香港IT人才空缺以驚人速度增長，逾90%公司今年會增聘IT人手，估計未來5年需要額外10萬名IT人才填補缺口。

提供IT諮詢及支援服務的ITCS Group，今年初決定透過新「策略行動」，提供機會予非IT出身的人士入行及轉行，應對及緩解人才荒。

ITCS Group亞太區商務總裁Jack Ko直言，目前許多公司仍在爭奪現有的IT人才庫，但該企已正在積極建立未來的人才庫。（黃建輝攝）

疫情爆發後，更多企業採取數碼化策略，為IT服務供應商帶來更大機遇。ITCS Group亞太區商務總裁Jack Ko接受本報專訪時就提到，這3年可以看到不論是傳統企業，抑或是中小型企業，都開始意識到數碼科技的好處及發展潛力，對於數碼轉型更為殷切。「疫情前大部分公司都是採取觀望態度，但這3年他們發現，不能再等下去了。」Jack以其公司為例，與疫情前相比，近年收到的服務查詢率正不斷攀升，收入也增長了接近200%。

網安工程師 數據科學家渴市

當業務急速擴張，人手需求增長自然應成正比。惟全球IT人才失衡的問題，依然困擾著各行各業，ITCS Group也不例外。Jack坦言：「技術人才短缺一直都是科技應用的一大阻礙，如果你問我目前首10項最大的挑戰，大概全部都是人手不足。」他補充，以目前來說，網絡安全工程師、雲端架構工程師及數據科學家的空缺問題尤其嚴重，「香港本身就缺乏IT專才，近年雖急起直追，但依然追不上需求增長。」

面對數量有限的人才庫，ITCS Group決定不再坐以待斃，去年底開始規劃新「策略行動」（Strategic move），並在今年初正式推出名為The Olympian Academy的計劃，讓有意投身IT業界的人士邊做邊學。

他表示，此計劃一方面希望可以鼓勵沒有IT工作經驗或是學科背景的人才，加入IT界；另一方面希望可以壯大公司團隊，增加人手。據ITCS Group提供的資料顯示，短短半年該企的香港區員工人數增長50%。與此同時，員工經過培訓以及考獲不同的證書後，也將會以項目形式被分派到不同的客戶公司中，提供IT協助服務，對該企的業務發展有一定幫助，Jack也直言：「算是一舉三得。」據悉，首批員工共約60人，並已完成第一階段的課程，有45%已被委派到客戶公司工作，55%則被安排在ITCS處理各項事務。

須考獲證書 分派到客戶公司

Jack直言：「目前許多公司仍在爭奪現有的IT人才庫，但我們已正在積極建立未來的人才庫。」他解釋，是次計劃的目標並非為短期解決人才荒問題，而是一個長期應對，所以不會限制任何有意投身IT界人士發展。「不論任何背景、經歷以及技術，只要態度正確，對IT界真的充滿熱忱，我們都相當歡迎。」

因此，ITCS除了盼能吸引各行各業的人才轉行，也希望可透過此計劃，鼓勵有意重返職場的人士，以及女性新兵加入IT行業，緩解人手荒。