  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/09/2022

以「AA心態」管理！不求業務快速增長！保險公司：企業成敗取決於聲譽！

#出口信用保險服務 #職場 #標準普爾評級 #商譽 #保險業 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　收入、利潤能快速攀升，短時間內成功搶佔市場位置，相信是普遍企業追求的一種理想狀態。不過，若只是向錢看，又是否一盤成功的生意？

 

安聯貿易香港、韓國及台灣區總經理李一民認為，企業成敗取決於聲譽。（陳靜儀攝）

 

　　保險公司安聯貿易（前稱：裕利安宜Euler Hermes）香港、韓國及台灣區總經理李一民（Edmond）認為，企業成敗取決於聲譽，所以他從不追求業務快速增長，只盼能藉着「AA心態」，管理這所獲得標準普爾AA評級的公司。

 

　　本地銀行管理培訓生出身的Edmond，當年首個職位就是負責保理（Factoring）服務。由那時候開始，就與貿易以及保險結下不解之緣。其後更因發現出口信用保險服務的發展潛力，決定在2013年轉投保險業懷抱。

 

接手逾9年 堅持建良好商譽

 

　　他說：「在20多年的銀行工作生涯中，每日都與不同保險公司聯絡。跟他們聊著聊著就發現，出口信用保險服務當時在香港市場的滲透率（Penetration rate）只有不足5%，比歐美國家低很多，能夠發展的空間相當大。」

 

　　於是，他在2013年加入出口信用保險商裕利安宜，並負責香港、韓國及台灣區的業務。裕利安宜在2018年被安聯集團全資收購，今年3月正式易名為「安聯貿易」。

 

　　他坦言，裕利安宜擁有百多年歷史，當時知道要接管區域業務，也有一定的壓力。「但幸好我對出口信用保險服務，以及香港市場情況已有一定的基本認識，也有銀行客戶人脈，所以有壓力的同時，都很有信心。」他補充，自己當時也感到很雀躍，因為可以充分利用20年來在銀行界獲得的知識，協助一間在亞太區屬於小眾市場的企業成長。

 

　　從Edmond接手業務至今，已有9年多。他笑稱，自己沒有「破天荒的策略」，只是一直堅持要先建立良好商譽，並秉持「AA心態」，即「敏捷（Agility）及高適應（Adaptive）」，來掌管這所獲得標準普爾AA評級的公司。

 

　　Edmond以5年前，世界知名玩具商申請破產一事為例：「當年保險界有一個弊端，許多保險公司在需要賠付時，會在不少細節中『雞蛋裏挑骨頭』，拖慢來做，可能最終需時3個月才完成賠付程序。」而他一收到需要賠付高達7位數字歐元的通知，就敏捷地與團隊計算好賠付金額，在兩個星期內便極速完成，成功向行內展示其信譽。

 

賠付程序 勿「雞蛋裏挑骨頭」

 

　　他笑言，雖然這次賠付事件令公司財務有很大的「損傷」，但同時建立及推動了潛在客戶對該企的信心，長遠來說反而「有賺」，獲得更多新客戶商機。「行內可以看到我們的公司是值得信賴，我們是put your money where your mouth is（以實際行動證明自己的話），能夠提供實實在在的幫助及賠償。」Edmond再三強調，鑑於行業特性，自己從不追求業務快速增長，毋須每年有20至30%增長，只要單位數字增長就足夠了，「亂簽單有可能賠付更多」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#出口信用保險服務 #職場 #標準普爾評級 #商譽 #保險業 #管理

更多職場文章

放大顯示

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk