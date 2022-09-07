以「AA心態」管理！不求業務快速增長！保險公司：企業成敗取決於聲譽！

收入、利潤能快速攀升，短時間內成功搶佔市場位置，相信是普遍企業追求的一種理想狀態。不過，若只是向錢看，又是否一盤成功的生意？

安聯貿易香港、韓國及台灣區總經理李一民認為，企業成敗取決於聲譽。（陳靜儀攝）

保險公司安聯貿易（前稱：裕利安宜Euler Hermes）香港、韓國及台灣區總經理李一民（Edmond）認為，企業成敗取決於聲譽，所以他從不追求業務快速增長，只盼能藉着「AA心態」，管理這所獲得標準普爾AA評級的公司。

本地銀行管理培訓生出身的Edmond，當年首個職位就是負責保理（Factoring）服務。由那時候開始，就與貿易以及保險結下不解之緣。其後更因發現出口信用保險服務的發展潛力，決定在2013年轉投保險業懷抱。

接手逾9年 堅持建良好商譽

他說：「在20多年的銀行工作生涯中，每日都與不同保險公司聯絡。跟他們聊著聊著就發現，出口信用保險服務當時在香港市場的滲透率（Penetration rate）只有不足5%，比歐美國家低很多，能夠發展的空間相當大。」

於是，他在2013年加入出口信用保險商裕利安宜，並負責香港、韓國及台灣區的業務。裕利安宜在2018年被安聯集團全資收購，今年3月正式易名為「安聯貿易」。

他坦言，裕利安宜擁有百多年歷史，當時知道要接管區域業務，也有一定的壓力。「但幸好我對出口信用保險服務，以及香港市場情況已有一定的基本認識，也有銀行客戶人脈，所以有壓力的同時，都很有信心。」他補充，自己當時也感到很雀躍，因為可以充分利用20年來在銀行界獲得的知識，協助一間在亞太區屬於小眾市場的企業成長。

從Edmond接手業務至今，已有9年多。他笑稱，自己沒有「破天荒的策略」，只是一直堅持要先建立良好商譽，並秉持「AA心態」，即「敏捷（Agility）及高適應（Adaptive）」，來掌管這所獲得標準普爾AA評級的公司。

Edmond以5年前，世界知名玩具商申請破產一事為例：「當年保險界有一個弊端，許多保險公司在需要賠付時，會在不少細節中『雞蛋裏挑骨頭』，拖慢來做，可能最終需時3個月才完成賠付程序。」而他一收到需要賠付高達7位數字歐元的通知，就敏捷地與團隊計算好賠付金額，在兩個星期內便極速完成，成功向行內展示其信譽。

賠付程序 勿「雞蛋裏挑骨頭」

他笑言，雖然這次賠付事件令公司財務有很大的「損傷」，但同時建立及推動了潛在客戶對該企的信心，長遠來說反而「有賺」，獲得更多新客戶商機。「行內可以看到我們的公司是值得信賴，我們是put your money where your mouth is（以實際行動證明自己的話），能夠提供實實在在的幫助及賠償。」Edmond再三強調，鑑於行業特性，自己從不追求業務快速增長，毋須每年有20至30%增長，只要單位數字增長就足夠了，「亂簽單有可能賠付更多」。