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09/09/2022

人才流失企業點挽留新一代員工？彈性工作、雙向溝通是關鍵！年輕員工還重視甚麼？

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　　本港近年面對人才流失的問題，如何挽留新一代員工尤其重要。有不少年輕人亦希望到成立背景、形象同樣年輕的企業工作，當中亦與這些企業的職場文化、福利有關。

 

Pinkoi香港部門有一半或以上的員工，年紀介乎20至30歲。（受訪者提供圖片）

 

　　年輕企業的職場文化普遍採用彈性工作安排、雙向的溝通模式，令新一代員工願意留職。以來自台灣的文創網購平台Pinkoi為例，該企在2011年成立，近年來積極在香港擴充，招攬人才。Pinkoi香港總經理鄧倩盈透露，目前香港部門有一半或以上的員工，年紀介乎20至30歲，分布於不同工作領域，例如管理社交平台的市場推廣部、負責物色及接觸新興品牌的品牌顧問。

 

同事赴歐1個月 自行調動時間

 

　　她指，公司的流失率不高，每名員工平均亦留職超過一年；部分較資深的同事更留於Pinkoi長達5至6年。對於留住年輕人才，鄧倩盈表示新一代除了關注薪金及福利，亦十分著重公司的文化及價值。該企在疫情爆發前，已沒有強制員工在辦公室工作，可於任何地點工作。員工同樣亦可自行安排工作時間。鄧續稱：「有同事亦曾經到歐洲旅行一個月，其間亦是自行調動工作時間。」

 

　　Pinkoi同時亦盡力提升內部的透明度，鼓勵員工直接表達其想法。Pinkoi內部溝通採用通訊軟件Slack，不同地區亦有其自訂的頻道，同時亦可接觸其他市場的團隊。同時，該企亦確保每名員工可接觸到平台的各項數據，並可與3位企業創辦人直接溝通，表達意見。另外，Pinkoi亦每3個月舉行全體員工的會議。

 

推混合工作 花數月與員工討論

 

　　如Pinkoi一樣，在2012年成立的Carousell亦是在疫情前已採用彈性工作安排。Carousell香港董事總經理黃俊仁透露，同樣有一半員工是處於20至30歲。黃俊仁稱，留住員工的第一策略是彈性安排。該企在疫前員工已可與部門主管商量，彈性選擇在家工作。

 

　　疫情爆發後，該企便全面實施混合工作模式，員工只需在辦公室工作3日，另外兩日則可選擇任何地點，包括海外任何國家。

 

　　黃俊仁分享，除了彈性工作安排外，其實年輕員工亦十分著重發揮空間，以及自己的意見有否被重視。如Carousell決定全面推行混合工作模式前，亦花3至6個月時間與員工討論。第三，他認為最重要讓員工嘗試。就如第5波疫情期間，Carousell有很多計劃、舉動亦是突如其來。他解釋，當時市場很靜，於是團隊便設想有何可推行，最終「想到就嘗試做」。

 

 

 

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