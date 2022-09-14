後疫情下科技人才需求升！科企Adobe定3大原則建立員工歸屬感！

人才不足、搶人才成為近期企業界的熱話。尤其20、30歲的年輕人才，更是企業既想搶更想留的未來資源。踏入後疫情時期，科技人才需求不斷上升，科企Adobe大中華區董事總經理吳振章相信：「當員工得到充分的照顧，並能不斷發揮潛能，才會帶着歸屬感熱誠地工作。」

大辭職潮下人才難求，企業願花更多資源，吸引及留住年輕一代員工。（資料圖片）

相對於中小企，大企的資源更多，然而公司架構及人事更複雜，資源多並不等於更易管理。如何讓員工發揮所長並有歸屬感？高薪是否等於照顧好員工？

員工感被欣賞 更具創造力

吳振章表示，同事對自己的想法充滿熱誠，年輕同事更渴望學習，希望作出貢獻及取得優異表現。作為管理層需明白，好的提議沒有等級之分，重視反饋文化與創意更應從高層滲透至整個組織架構；甚至要由創辦人開始培養企業文化。「創辦人John Warnock和Chuck Geschke基於3個原則創立公司，分別是員工是最重要的資產、好主意無處不在、建立一家你願意投身工作的公司。」

簡單而言，就是相信當同事感到被欣賞和包容時，會更具創造力、創新性並更成功。基於這個理念，該公司在僱用、管理和支持員工成長上，定下3大原則。

平等待遇：不論性別、種族、民族、年齡、殘疾或健全、性取向、性別認同、文化背景或宗教信仰，每個人都應該得到尊重和平等的待遇；

員工成就感：努力創造一個讓員工能夠根據個人目標，發揮最佳工作表現的環境，推動他們的職業成長和發展；

人人享有機會：年輕人應該有機會通過創造力、學習技術、自我表達來塑造未來。

吳振章坦言，同事除了重視薪酬回報，亦愈來愈期望在工作中尋找歸屬感、目標及認同。與同事間的健康合作與關係，以及在工作上得到認同和欣賞，不僅能提高同事的滿意度與幸福感，長遠更能提升整體生產力。他多次強調要要建立多元及包容性的工作場所，才能留住人才：「2018年實現了全球性別薪酬平等，目前正專注於機會平等。」

歸屬感及幸福感，很多時亦來自「感到被重視」。吳振章指該公司每年都會進行員工調查研究，以了解同事對公司的評價及建議。就算是已辭職的同事，也希望他們在離職前提供匿名反饋，助該公司通過數據分析改善整體的員工體驗。「例如我們曾接獲企業內多元化的倡議，便因應要求成立多元化委員會，專注推動企業內多元化的目標。」

全球大學計劃 吸年輕人才

與所有大企無異，Adobe也通過全球大學計劃（Global University Program），向年輕人展現機會及其工作文化，吸引合適人才。每年亦透過全球大學人才團隊（Global University Talent team）推動實習大學研究生項目，每年招聘超過1,000名實習生及超過500名大學畢業生。要加入Adobe就要與全球人才競爭，對年輕人來說，這可能亦是吸引之處。

吳振章提到，現任亞洲營銷專員Victor Ikeda，於2021年透過參與區內的首個研究生項目而加入澳洲的分公司。經過18個月的培訓，現時已調派至新加坡分公司工作，獲得跨國發展事業的機會。