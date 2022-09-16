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16/09/2022

疫下出差難！如何加強海外員工歸屬感？室內設計公司董事總經理：讓員工率先看自己的成品！

#職場文化 #職場技能 #疫情 #工程 #商業營銷 #設計 #行業 #香港 #商業 #職業生涯
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　　疫情衝擊全球，各地先後制定了不同的入境防疫規定，除了影響旅遊業，企業亦難以派員工出差。

 

　　有室內及建築設計公司利用兩大策略：改變工程工序，線上監管進度，以及指派當地員工主責設計項目，解決難以出差的疫下挑戰，同時加強員工的歸屬感。

 

AB Concept在疫情期間，為香港四季酒店大堂進行翻新設計。（受訪者提供圖片）

 

　　室內及建築設計公司AB Concept合夥人兼董事總經理李震鑾表示，雖然疫情為各行業帶來很多不穩因素，部分企業在做決定前，會有更多和更長時間的考量，但普遍企業都能在疫情爆發的初期作出即時的反應和相應安排，如香港四季酒店，利用疫情旅客較少的時期，為酒店大堂作翻新工程，在減少對當前酒店業務和客人入住體驗的影響下，為未來的客人提供更好服務。

 

樣本寄港確認 用Zoom通話

 

　　雖然疫情對AB Concept的業務沒有太大影響，但李震鑾稱：「室內設計不只是如何裝潢，更甚的是，如何建造一個空間，營造相應的空間感給身處其中的人去體會，所以設計師一般都要親身到客人的場所或地盤視察、監控等。」奈何該企有近一半的業務是海外設計項目，各地入境防疫規定，成為該企在執行設計項目時的一大挑戰。

 

　　即使設計師可以透過視像會議，與各持份者在設計上進行溝通和修改，但工程不能等疫情過後，又或必須有設計師到場才能開始。該企因應不同的設計項目，在工程方面都作出了微調。

 

　　李震鑾以一項在廈門的酒店設計項目為例，由於設計師無法前往當地監工，要事先要求將工程所需的物料樣本寄到香港，讓設計師進一步確認物料才開始進行工程。工程開始後，亦要經常與工程團隊進行視像通話，「當地真的是有人拿著手機，用Zoom讓我們可以視察場地」，好讓香港的設計師了解地盤的情況。最終，該項目成功在疫情期間，於預定時間內完成。

 

　　設計師出差除了是到當地工作，還是為了可以親眼目睹自己的設計成果。以往跨國工作不受限制，盡管AB Concept在日本、台灣和米蘭等地設有辦公室，都不會刻意就設計項目的地區，而安排由當地的設計師負責跟進。

 

員工率先睹成品 添歸屬感

 

　　惟李震鑾留意到，員工「看著自己的『親生孩子出生』，帶給他們工作上的成功感，這份成功感正正就是他們會留在公司的原因。」因此，他刻意為台灣員工接下一些當地的設計項目，並安排台灣員工負責跟進該項目。方便工作之餘，可以讓員工最先目睹自己的設計成品，增加對工作的成功感和歸屬感。

 

 

 

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