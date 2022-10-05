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05/10/2022

由2G到5G見證電訊業發展！中移動香港掌舵人：不斷求變應對市場需求！

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中國移動香港董事兼行政總裁李帆風，經歷本港由2G發展到現在的5G時代，體驗到通訊技術帶動人及社會的改變。（彭振濠攝）

 

　　本港電訊業競爭大，中國移動香港董事兼行政總裁李帆風，走過行業多個競爭激烈的時代，由2G發展到5G，見證電訊業變遷、科技改變港人的生活。善於應變及願意堅持，助李帆風及其團隊，一起建立今天的成果。

 

一段影片 由IT人投身行業

 

　　李帆風1995年由加拿大返港，加入萬眾電話創辦人梁啟雄的團隊，一起競投2G流動電話牌照。

 

　　促使他加入電訊業，原來是一段短片：「當時看到一段影片，提及流動電話服務改變山區及貧窮地區人民，覺得讓更多人享用到服務，很有意義。加入時只有數名員工，主要目標就是投得牌照，做好標書，我負責資訊科技、增值服務及網絡等規劃。」

 

　　1996年，萬眾電話正式取得2G服務牌照，當年讓他最深刻的，是取得牌照後要4個月內推出服務，一時間要建網、部署基建、帳單系統，又要招聘人手。

 

「正德厚生 臻于至善」是中移動的企業核心價值，強調要做好自己、回饋社會及不停追求至善。（彭振濠攝）

 

　　李帆風表示，當時管理層包括中高層及C級要員，以至技術人員，都有向海外招聘，加上本地人才配合，最後成功推出服務，

 

　　2006年萬眾電話被中國移動收購，2011年李帆風獲委任為中國移動香港董事兼行政總裁。由科技總監成為行政總裁，李帆風活脫是科技人協助業務發展的好例子。

 

　　他坦言，以往科技工作以項目為主，加上本身的國際經驗，當年電訊業亦多用外國廠家方案，令他更得心應手。

 

　　轉眼27年，他見證流動通訊由2G發展到今天的5G，由話音通訊，到手機可上網，再到4G走進真正流動互聯時代，現在5G又進入另一階段，見證電訊服務改善人們生活，改變社會運作，實在感觸良多。

 

須繼續向前 創新推動業務

 

　　而電訊業亦隨著市場需求轉變，而不斷轉型，但李帆風經歷合併轉型，一直扎根香港。

 

　　他指本港電訊市場現時已達飽和，對中移動香港來說，必須繼續向前發展及轉型，他與團隊為中移動定下3種經營方向，包括：

 

1.由通訊服務轉到信息服務、

2.推進消費者、家庭、商業及新業務（CHBN）發展、

3.由創新推動業務。

 

中國移動香港的客戶規模，現時已超過500萬。（受訪者提供圖片）

 

 

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