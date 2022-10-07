女性投身IT界必受歧視？Telstra香港女舵手：信實力決定一切！

資訊科技（IT）界向來被視為是男性主導的行業，為扭轉男多女少的困局，近年不少公司都積極吸納女將，讓女性可在IT行業大展拳腳。

丁元秀是首位擔任澳大利亞電訊香港區董事總經理的本地女性，她呼籲對IT有興趣的年輕女性，別因性別框架限制而放棄進入IT界。（林宇翔攝）

在IT界打滾超過30年的丁元秀（Alice），是首位擔任澳大利亞電訊（Telstra）香港區董事總經理的香港女性：「人人機會平等，別被性別框架限制。」呼籲女性勿被傳統思想嚇怕，鼓勵更多女性投身IT界。

讀工程科學 自覺更易突圍

受傳統觀念影響，在80、90年代，外界對數理科目及相關行業理解仍不足，認為女性數理科成績不及男性，而修讀電腦科學、工程科學等學系的學生，均以男性為主。Alice當時就打破傳統思維，在大學選修工程科學，成為萬綠叢中一點紅，她笑稱：「除了因為數理成績較優秀，另一方面就是當年沒有女生會選擇工程科學，我覺得會更容易突圍而出。」此為她投身IT界，踏出重要的第一步。

畢業後，她亦順利成章進入IT界，先後在多間科技企業工作及擔任高管角色，包括英國電信集團（BT）及阿卡邁科技公司（Akamai Technologies）等。2013年Alice加入Telstra，並於2019年成為首位擔任Telstra香港區董事總經理的本地女性，在IT界闖出一片天。

信實力決定一切 擅與客溝通

能在男性主導的行業中跑出，Alice就認為心態相當重要。「深信機會是人人平等的，不應被性別框架限制。」她直言，自己一直抱持平常心，就算在男性圈子中成長，也從不會將自己視作弱小，「只是盡我所能，不斷努力完成我的任務，我相信實力決定一切。」她另強調，其實不論男女，每個人本來都有不同個性和特質，只要懂得發揮自己的長處，展示自己的實力，自然就能突圍。

Alice舉例指，善於與人溝通是其中一個令她成功突圍的技巧。她表示，在外界眼中，或許IT行業的工作只會對著冷冰冰的程式與機器，但IT的範圍相當廣泛，有部分與IT相關的工作，是需要與客戶溝通，了解用戶需求，再向客戶提出相應的解決方案。

不過，坊間依然對IT行業存有太多標籤，外界總認為女生在男性主導的行業中讀書及工作，會是小眾，容易受到白眼，促使很多原先對IT行業有興趣、有才能的女生擔心，難以勝任工作以及在IT界生存，會在踏入IT行業前卻步。

Alice就強調，多年來從未受過歧視，同時呼籲對IT有興趣的年輕女性，勿被這種傳統思想嚇怕而放棄，應繼續依隨內心的想法，作出人生的決定。