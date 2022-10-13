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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/10/2022

如何打贏人才爭奪戰？落實「敏捷轉型」！友邦培育團隊：將「TDA」融合至人才培訓！

#人才培訓 #科技 #數據分析化 #TDA #敏捷轉型 #人才管理 #管理 #數碼 #數碼化 #保險業 #友邦 #AIA
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　　傳統保險業的特性是靠業務員賣保單，惟在疫市面對數碼化浪潮，人力資源管理策略，也需與時並進。

 

友邦香港及澳門首席技術總監林大宏（左）在資訊科技、創新、營銷及策略夥伴合作方面，經驗逾24年。右為友邦香港及澳門首席人壽營運官榮安，目前主要帶領港澳所有核心保險營運工作。（陳永康攝）

 

　　友邦AIA香港及澳門首席人壽營運官榮安（Ann）、首席技術總監林大宏（Patrick）近日接受專訪時表示，透過跨領域協作推動創新已成常態，因此已逐步落實敏捷轉型（Agile Transformation）助高效調動人力資源，銳意將「TDA」（Technology、Digital、Analytics）策略融合至人才培訓。

 

　　兩人表示，近年在核保、理賠及營運業務等，均引入愈來愈多數碼化科技及流程，因而促進了不少跨團隊協作。其中由Patrick領軍的TDA團隊，就分別透過科技（Technology）、數碼化（Digital）、數據分析化（Analytics）3大方向來拓展生態圈，以提升內部營運效率，同時更快回應客戶需求。

 

落實敏捷轉型 解3大問題

 

　　友邦AIA近年加速拓展年輕市場，不時推出符合年輕人喜好的市場推廣和活動等，另有針對地吸納年輕人才加入成為財務策劃顧問，拉近與年輕界別的距離。Patrick指出：「目前各行各業正遇上Talent War（人才戰），期望將TDA融合至人才培訓之中，讓員工在加入團隊後，可建立相關技能，同時作為吸引人才策略之一。」

 

　　他解釋，新世人才包括Y世代、Z世代都是生於網絡年代，熱衷於數碼趨勢及轉變，能適應瞬息萬變的環境並作出調整以配合改變，而該創新戰略正好為新世代締造一個吸引的工作環境，讓其發揮所長。

 

　　此外，針對落實敏捷轉型（Agile Transformation）助調動人力資源，一方面需要靠改變思維方式實現，另一方面需要企業內部的核心力量推動，才可有助解決企業面對的3大關鍵問題：1.加快產品上市速度、2.解決組織複雜性、3.開展技術革命。而該企近年成立的新部門，包括兩個「部落」（tribe）部門，就是實踐的例子之一。

 

　　Ann解釋，tribe即是一般人所認知的Scrum team，以小團隊作為基本單位，由開發人員、數據分析、產品經理等專才組成，有助加快回應年輕化及創新項目需求。

 

　　Ann與Patrick分別擁有20及24年資深經驗，同時見證著愈來愈多新世代人才踏入團隊的盛況。對於新世代人才的管理之道，Ann強調，「管理層不能再以命令形式對他們，反而要一齊做，一齊研究，同時以說故事形式分享經驗及心得，給予時間讓他們去消化。」

 

提倡開明管理 僕人式領導

 

　　新世代普遍敢言、敢於表達自己等特徵，Patrick則稱，可以「僕人式領導」（Servant leadership）這類更開明的方式管理，即抱住謙卑心態、信任、關懷和傾聽員工需求，以及適當地鼓勵及表揚員工，以行動協助他們在職業生涯中改善等。

 

　　他又強調，一個成功的企業並非單靠一人之力，而是要團隊進行敏捷的Daily Stand-up，即在Scrum開發中很常見、每天早上舉行的短期會議。

 

留意到互聯網發展已逐步走向Web 3.0時代，友邦還推出了相關的互動應用。（受訪者提供圖片）

 

 

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