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27/10/2022

人才外流加劇？從全球招聘逾200位實習生！科企4招吸引新世代人才

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　　施政報告提到過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人。有調查顯示，不少企業都希望聘得20至30歲的新世代，但如何吸引、挽留這班新世代。科企Equinix相信，軟實力及獨特的工作文化，對新世代更有吸引力。

 

Equinix亞太區人力資源副總裁Hwa Choo Lim表示，提倡多元友善工作間有利吸引新一代人才。（受訪者提供圖片）

 

　　科企Equinix定位數碼基礎建設公司，並在各地擁有及管理多個數據中心。其亞太區人力資源副總裁Hwa Choo Lim表示，大眾對數據中心行業了解不多，更未必明白數據中心對企業發展的重要性，加上大學幾乎沒有設立與數據中心相關的學位，因此過往聘請人才時，整個行業往往面對不少挑戰。

 

數據中心行業 招聘屢遇挑戰

 

　　該公司過去數年已加大投入，希望提高大眾對數據中心行業的認知，努力開拓不同渠道及合作機會，務求吸納來自多元群體的人才。

 

　　事實上，Hwa Choo Lim指公司重視「多元友善工作間」，相信包容及開放的職場文化，開宗明義要建立一個無障礙、更公平，以及可持續發展的未來，更有助吸引各地人才，尤其是年輕人。她指出，「要不斷投放資源在人才培訓及發展上，未來才能繼續加速發展。」

 

　　不少跨國企業都有設立實習生、培訓生計劃，作為未來人才的「儲備庫」，但不少都較重視「在地化」，不同區域「各有各搞」。Equinix就強調「全球實習生計劃」，為來自世界各地頂尖大學的人才而設，有助持續招募新血，發掘多元人才，提升人才流動性。

 

　　今年，該公司於全球聘請超過200位實習生，有機會參與不同的商業項目，估計有約70%的實習生，將於2023年獲得正式聘用。「持續的（人才）投資，讓我們能持續擴展人才儲備，同時保持靈活性，需要時可快速招攬包括20至30歲在內的各階層人才。」

 

留意未來機遇 重視企業文化

 

　　不過，今時今日的20至30歲人才，跟10年甚至20年前的同一世代相比，想法及需要也有很大分別。「現時，這個年齡層的人才在尋找職位時，具意義的工作內容和能否為業務帶來影響，對他們而言尤為重要。他們希望能在職場上更進一步，因此會更留意工作的未來發展、機遇和路徑。此外，我們亦留意到，他們十分重視企業文化。」

 

　　Hwa Choo Lim表示，疫情之後，工作模式已大大改變，部分行業的工作性質更是被重新定義。對科技行業而言，縱然「工作內容」（Job Specifications）有助員工理解相關職位的工作細節，但我們不希望單靠工作職位定義工作內容，避免限制人才的個人潛能和發展機會，亦能配合新世代人才渴求工作意義及發展。

 

現今新世代尋找工作，不單看薪金，更重視企業文化及未來發展。（資料圖片）

 

聘全球福利總監 關注員工身心

 

　　發展機會及公司文化雖然重要，但同事的身心健康，亦影響其發揮，尤其經歷疫情後，大眾更注意自身健康。該公司聘請了首位全球福利總監，舉行員工支援計劃（Employee Assistance Program）開放日，並不定時舉辦各式活動、訓練和講座，令員工持續關注身心健康。

 

 

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