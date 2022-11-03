試行「4天工作」吸年輕人才！港企：最忌天天監視同事工作！推行新法前要先做好邊3點？

PROTREK創辦人兼行政總裁梁偉倫表示，4天工作及在家工作的政策，有助員工工作及生活更愉快。（郭浩欣攝）

遙距工作、在家工作、一周4天工作，成為後疫情時期的新常態。香港有上市公司早前實行一星期4.5天工作，而本地中小企PROTREK自9月開始推行一星期4天工作，其創辦人兼行政總裁梁偉倫表示，希望踏出第一步，或許有更多企業會思考類似安排。

PROTREK是本地戶外活動用品店，在港屹立30年，現擁9間門店，亦有自家網店，員工約60人。梁偉倫坦言，4天工作的想法已醞釀幾個月，及後先與核心同事傾談，在實行前約3星期向全體同事公布並尋求回饋，希望在「大家同意」的情況下開始試行，「先試行3個月，相信會繼續下去」。

講解背後理念 試行後調整

他強調，有4天工作這想法後，希望盡快實行，但明白必須做好前期工作，包括：

• 清楚講解背後理念：不是同事做到甚麼成績，公司才新增福利；是公司主動釋出善意，希望同事有更愉快的生活及工作。

• 管理期望：公司並非有無限資源，甚至在疫情下可以給予更多福利，希望同事在實行4天工作，不影響工作效率及成果。

• 設定試行期限：設3個月試驗期，若管理層、員工發現不適合，可在制度、人事上作調整。

梁偉倫希望令同事感受到，是真正的4天工作，而不是增加平日的工作量，也不是「扮放假」卻又要求同事上班或在家工作（WFH）。「若出現緊急情況，而只有放假的同事才能處理時，也有機會找同事工作，但盡量希望避免此情況。」他相信，同事會因為享有4天工作，在上班的日子盡力做，不會因而懶散地工作，坐沉這條船。

早推WFH 相信同事交到成果

經歷近3年疫情，他感到上班族的想法也在變，希望有更多可自控的時間，有需要時就「瞓身去做」。故他相信，4天工作政策有助吸引年輕人才。「實行新政策的原意，不是為吸引年輕人才，但相信此政策能吸引更多年輕人來見工。」梁偉倫坦言已工作30年，自己有些想法已現「老態」，需要年輕人帶來新點子，他早前聘請了兩名年輕市務人才，「不可由我叫佢點做，要聽他們的想法，否則難以吸引新客」。

除了剛試行的4天工作，該公司早於10年前已開始，因個別同事需要，實行在家工作政策。「作為老闆，望著同事工作是沒有意義的，只要同事交到工作成果，又不影響其他同事或部門的工作及進度就可以。」他指生意運作是一環扣一環，做生意是看盤數的可持續發展，不是天天監視同事工作。

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