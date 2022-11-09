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09/11/2022

由Sell「抗疫」到「Cheer Up港人」！如何迎合後疫情時代消費模式？廣告公司：學習與年輕人才接軌！

#廣告活動 #人才管理 #管理 #招聘 #後疫情時代 #廣告業
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　　踏入後疫情時代，防疫措施逐步放寬及取消，為商業活動帶來生機，連帶香港廣告業亦走出寒冬，今年第二季錄得連續3個月的按月增長，整體廣告開支已回復至去年同期水平。

 

　　至於招聘人才方面，業內人士提倡要有多元性，不再限於招攬廣告或傳媒學系相關的畢業生。

 

盛世廣告董事總經理兼香港廣告商會主席招迪強（右）表示，以抗疫為題的廣告已過時。（林宇翔攝）

 

　　盛世廣告董事總經理兼香港廣告商會主席招迪強坦言，消費者生活復常，代表其消費模式會進一步轉變，加上長期抗疫難免令港人出現「抗疫疲勞」，廣告界須再一次調整策略，以迎合後疫情時代的消費模式。

 

行業復甦 次季連續3月增長

 

　　香港電通媒體總經理兼2022年香港區艾菲廣告效益獎籌委會成員區偉聰亦引述admanGo的數據指，今年2月受第5波疫情及防疫措施影響，廣告開支比去年同期下跌10%。但由於與外賣平台、醫療保險、健康、Staycation（宅度假）、電子支付平台相關的服務和產品銷情不俗，加上消費券打造了消費氣氛，企業紛紛加強宣傳，令今年4至6月的本港廣告開支分別錄得8.7%、18.6%及5.2%的按月升幅。

 

　　他續指，廣告活動極受政府政策影響，「即使部分行業花的廣告經費仍然多，但始終少了一個途經讓他們花費」，廣告業的收益仍有一定限制。以其觀察，已有不少企業就陸續放寬的防疫措施，預先準備不同宣傳方案，不乏線下廣告活動，證明各行業均對線下活動頗為期待。

 

　　招迪強則補充，盡管港人出現「報仇式外出」的情況，後疫情時代的廣告活動會以線上還是線下為主，仍取決於消費者的行為。由於不少港人出現抗疫疲勞心態，廣告商都需要調整廣告策略，以「Cheer Up（鼓舞）港人」等正面信息為主，「所謂非常態已變成新常態，（健康）不再是賣點。港人向前看時，廣告內容和策略亦要跟著向前看。」

 

　　疫情改變的不單是廣告內容的主題，還有廣告模式，甚至是對廣告人才的技能要求。招迪強提到，近年廣告業邁向數碼轉型，「愈來愈多與科技相關的事物，不再是以前拍一些電視廣告、做一些戶外廣告這麼簡單，這一行整體的複雜性更高，要求亦愈來愈多元化」。

 

與人才接軌 廣告公司須學習

 

　　陽獅集團（香港）首席策略官兼2022年香港區艾菲廣告效益獎籌委會主席雷嘉欣表示，廣告公司在招聘人才時，需要提倡人才的多元性，不再限於招攬廣告或傳媒學系相關的畢業生，而是要尋求數據分析、數據科學和UX設計師等人才。

 

　　招迪強認為，廣告人才必須同時對本地文化、藝術有認識，以及具備國際視野。惟同時具備兩種條件的現有年輕人才不多，或需人才投身行業後，用時間和經驗培育出來。

 

　　而如何令大眾重新認識轉型後的廣告界，以及與年輕人才接軌，將是廣告公司必須學習的重要課題。

 

 

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