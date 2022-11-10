  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/11/2022

IT人才庫缺口持續擴大！科企向非IT人「埋手」！無經驗但有呢4大特質都可入行

#轉行 #招聘 #人才庫 #人才短缺 #IT #管理 #數碼轉型 #人才管理 #資訊科技業 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　資訊科技（IT）專才供不應求的問題，一直困擾香港業界多年，加上近年更多企業採取數碼化策略，又遇上移居潮，幾邊夾擊下，人手愈見緊張。

 

思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛（左）認為，擁有四項重要特質，絕對能加入IT行業。右為思科系統工程師梁煒培。（湯致遠攝）

 

　　思科（Cisco）大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛也坦承，本港IT人才缺口正進一步擴大，憂慮若不及時解決，未來或帶來更難以承受的後果。

 

　　從事資訊科技行業超過20年的莊銓盛，入行多年來見證著業內變遷。他直言，在科技仍未普及的那個年代，大眾都認為畢業就應投身金融業等高薪酬的工種，對於進入IT行業相當抗拒。他強調，雖然情況在近年已有改善，但依然未能趕上進度。

 

疫情改變工作 企業轉型提速

 

　　他引述香港資訊科技及數碼人才獵頭公司Venturenix早前的報告指，比較金融業和IT界的招聘情況，發現金融業一個職位平均可能有36個人申請，而IT界一個職位平均可能只有13個人申請，即是以平均兩年轉工計算的話，每兩份工就有一份沒有人申請。

 

　　莊銓盛補充：「人才庫的數量有一定的限制，但近年全球科技應用卻以幾倍速度急增，只會令IT人才庫的缺口不斷擴大。」

 

　　他解釋，尤其自新冠疫情爆發以來，混合或遙距工作模式逐漸在工作場所形成一種趨勢，加快推動企業數碼轉型，增加了不同與IT相關的工種。另加上虛擬貨幣及元宇宙興起等日新月異的變化，導致各組織、機構和企業對招聘IT人才的渴求比以往更強烈。

 

　　Venturenix報告也提及，目前本港行內人士只有12萬人，未來5年需要額外約10萬名人才加入或轉型，才可填補。莊銓盛認為，在變幻莫測的大環境下，未來香港對IT人才的需求，或有機會比現時預測的數字還要高，憂慮若不及時解決，未來或帶來更難以承受的後果。

 

　　莊銓盛又稱，在現時的情況下要覓新血，除了要鼓勵畢業生投身IT界，也希望能夠向非IT人「埋手」，吸引更多沒有IT工作經驗或是學科背景的人才，嘗試轉型入行成為IT專才，「不少人都誤以為要相關學科畢業才可以入行，但我認為只要對IT有：1.Passion（熱情）、2.熱衷於學習、3.會留意科技發展趨勢、4.勇於嘗試。有這四項特質，絕對就能入行。」

 

　　現職思科系統工程師的梁煒培（Ray）就是其中之一，他獲得香港浸會大學運動與休閒管理碩士學位，曾體驗不同行業的工作，包括中學教師、健身教練、文員等。「畢業後有點迷惘，心態是所有工種都想試，想試到知道自己真正想要的及定位，在甚麼地方。」

 

免費在線平台 提供基本知識

 

　　其後在因緣際會下，他進入了一間IT公司工作，了解到IT技術需要不斷更新、不斷學習，「我性格就是熱愛挑戰新事物，發現原來IT行業可以很有趣。」因此，他決定自學不同的技術，並正式轉行投身IT界。

 

　　Ray笑言，要轉型及加入IT行業其實不算困難，雖然還是會有些障礙，例如他就考了6次「思科認證互聯網專家」證書（Cisco Certified Internetwork Expert，CCIE）才通過。但他認為，只要願意學習，就能解決所有問題：「最重要是不能放棄！」莊銓盛補充，了解到有部分對IT有興趣的人士想轉行，卻無從入手。因此，該企近年也藉此推出了免費在線學習平台Skills for all，讓IT新鮮人先了解IT技術的基本知識，從最簡單的方法入手，再來確認未來想要走的道路。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#轉行 #招聘 #人才庫 #人才短缺 #IT #管理 #數碼轉型 #人才管理 #資訊科技業 #職場

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk