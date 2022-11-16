  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/11/2022

初創企業突破3,700間！Startup最難搶人才？業務管理專家教4招應對人才荒

#商業 #科技行業 #職位招聘 #經濟 #職場文化 #職場技能 #疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　初創企業近年在各個經濟體系佔重要環節，創新為社會創造價值。截至去年底，本港的初創企業已突破3,700間，初創除了要掙業務，亦要聘人才，尤其是好些獨特研發項目，對專門人才的需求就更大。

 

本港初創企業數目持續增長，在人力資源市場亦構成競爭。（資料相片）

 

　　疫情下員工有新想法，尤其是年輕一代，不一定認同以往大企業能提供的職場環境，近年冒起的初創企業，亦在經濟活動漸回復正常下捕捉商機，在人才方面亦要與一眾巨頭競爭，而技術人才對規模不大的初創而言，就更為關鍵。業務管理學者Barry Lenson提醒初創公司，現時要留心員工轉職的想法，要定下目標、預算及制定新招聘策略應付新情勢：

 

1. 勞資目標同步

 

　　Barry Lenson提醒初創公司要從新研究今年的招聘目標，是否與公司的業務定位一致。他認為，初創公司應該做的第一件事，是審視2022年的招聘目標，以確保入職同事與組織內的目標一致。創辦人或管理人應該考慮招聘對象與公司目標相關性，更詳細考慮甚至是何時實現組織目標等。在確定招聘和組織目標一致後，他建議要確保招聘人員理解方向，這樣才可減低招聘錯誤的風險。

 

2. 考慮外判服務

 

　　初創公司招聘時，創辦人和招聘團隊要小心評估內部招聘資源。Barry Lenson認為大多數初創的業務，都處於早期階段，招聘資源並不充裕，但要一下子達到業務目標，要在短時間內招聘數十名員工，很易造成困難且未能達標。他提醒初創，不要認為外判招聘是遙不可及，雖然相關服務或提高成本，但現在有按需要招聘等預算較佳的選擇。部分招聘服務供應商更提供技術支援，或可幫助初創實現組織目標。

 

3. 制定請人策略

 

　　即使是初創亦要制定招聘策略，才能找到合適的人才並實踐公司的遠景。在訂立人力資源策略時，要規劃所需的財務資源分配，確保團隊得到財務支持，需要時亦可尋求人力顧問合作。

 

4. 規劃招聘流程

 

　　規劃往往能令目標更近，招聘人才亦一樣，初創亦可為自己制定招聘目標，制定流程後，更要定期審查確保效率，亦要留意對應徵者的友好態度，才能找到最適合的人才。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！► 立即觀看

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#商業 #科技行業 #職位招聘 #經濟 #職場文化 #職場技能 #疫情

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk