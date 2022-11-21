  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

21/11/2022

開發手遊培訓中高層員工！寧願換人也要堅持靈活工作模式？本地軟件開發團隊：未來職場趨勢！

#軟件開發公司 #遊戲培訓 #手機遊戲 #靈活工作 #Horizon Technology #人才管理 #管理 #員工培訓 #在家工作
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　人才難求是全球企業在後疫時代面對的挑戰，有企業希望透過貼地而有趣的方式，來培訓現職員工以應對挑戰。

 

　　本地軟件開發團隊Horizon Technology與德勤中國推出手機遊戲《逆轉未來》，透過虛擬遊戲場景進行培訓。只有8人團隊的Horizon Technology，如何覓得人才發展大型項目，贏取跨企的信心。

 

每星期有一天要回公司，開會之餘更一起玩桌遊、打機，能增進士氣，亦可互相分享對編程及創作遊戲的想法。（受訪者提供圖片）

 

　　Horizon Technology創辦人及項目經理黃裕暉接受專訪時表示，早於2019年已跟德勤中國合作，當時德勤中國的相關人員透過網上搜尋「打工遊戲」發現機遇，合作推出以人才培訓為目標的手機遊戲《盛世風雲》，用作培訓近千名中高層員工。由於德勤中國覺得反應良好，今年決定合作推出全新遊戲《逆轉未來》並服務近2萬名員工。黃透露，開始有其他企業主動查詢遊戲培訓項目。

 

夥德勤中國 推手遊《逆轉未來》

 

　　Horizon Technology的定位是軟件開發公司，為客人編寫應用程式及網頁，遊戲製作並不是主業，卻因為黃裕暉的自由工作及管理理念，帶來更多生意機遇，同事工作亦更開心，變相吸引更多志同道合的人才。

 

　　一如不少中小企老闆般，黃裕暉先打工再創業。當年創業不但為賺更多的錢，亦希望不再被限制，有更多可自控的時間。抱著這個理念，他亦給予員工很大的自由度。創作《逆轉未來》的同事，由於感覺人生苦悶，打工太尋常，相信每個人應該有自己的夢想，希望將這個概念變成故事，再製作成遊戲。在黃的支持下，再找到一個基金支援，就製作出打工遊戲，繼而引來德勤中國的合作機會。

 

　　突圍非僥倖，在講求知識經濟的新時代，黃裕暉相信其獨特的管理方式，有助吸引新世代人才，亦是未來職場的趨勢。

 

　　除了作為管理層的他本人及太太外，其他同事也是24至30歲，靈活的工作時間及地點，是他堅持的工作及管理核心。「靈活工作模式是未來趨勢，寧願轉團隊成員，也要堅持。」Horizon Technology的團隊，基本上也是在家工作（WFH），每星期回公司一天，當天除了開工作會議外，亦會一起打機、玩桌遊。「我們稱之為Gathering（聚會），不是開會。」日常的工作安排及更新，則透過分配任務的方式進行，由專責的Project Executive跟進。「現時有很多工具，協助靈活工作。」

 

未來職場趨勢 靈活工作取勝

 

　　黃坦言，同事是否自律及責任感，是靈活工作安排的成功關鍵，他亦曾有過失敗的經驗。「之前有同事瞞著我們去做另一份工，亦曾有同事要求我們逼他回辦公室，表示要在辦公室工作才可以，但這些都不是我們想要的。」

 

　　他要求同事有自我管理及解難的能力，不需要公司的監控。當出現問題時，會先與該同事傾談，讓他明白自己未能跟上進度，會影響其他同事的工作。「當他感到尷尬時，自然會改進，比責備更有效果。」然而，他也明白不是所有人適合靈活工作模式，故也曾經更換同事，才組成今日較合適的穩定的團隊。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#軟件開發公司 #遊戲培訓 #手機遊戲 #靈活工作 #Horizon Technology #人才管理 #管理 #員工培訓 #在家工作

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk