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05/12/2022

瞄準港人「報復式旅遊」商機！於日本北海道設全新滑雪度假村！Club Med全包套票吸5大客群

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　　隨著各地政府陸續解封，港人睽違3年終於能到海外追雪。在全球約有80座度假村的Club Med也乘著報復式旅遊潮，於「港人鄉下」日本設立新度假村。

 

Club Med港台區總經理Stuart de Bourgogne稱，近日終於可以針對本港市場需求推出備戰已久的Rebound計劃。（湯致遠攝）

 

　　針對民眾抑壓已久的旅遊需求，其港台區總經理Stuart de Bourgogne表示，近日亦增撥資源重點部署網絡營銷策略，以及夥拍本港旅行社等吸客源。

 

　　一場世紀疫症導致全球旅遊業陷落，自1999年加入Club Med、曾在多個不同市場包括英、法、南非、東京工作的Stuart坦言，早前也是首度經歷「沒有業務」的特殊時期。至近日適逢全球旅遊疫後反彈，終於可以領軍在2020年底接管的香港團隊，正式推行Rebound plan。他指：「計劃已由2021年開始與團隊準備，近一年多更不斷修訂。」

 

北海道新度假村 本月開幕

 

　　該計劃聚焦在今月開幕、位於北海道新度假村Kiroro的行館Kiroro Peak，以及明年投入服務的本館Kiroro Grand，作進一步的市場營銷推廣。他表示，從封關期間先後推出的問卷調查結果了解到，香港客人比較著重產品的性價比，要求「物有所值」，因此團隊亦較多著重推廣其All-Inclusive全包套票。「度假村每天也有不同的活動時間表，各類活動，客人毋須預先預訂行程亦可安心出發。」

 

　　舉例，除了住宿及風味美饌，還有多元活動如雪地健行，以及是分級分齡、照顧由初學者至專業級的雙板滑雪、單板滑雪體驗，全日娛樂節目，以及設有戶外露天風呂等。

 

　　其中Kiroro Peak早在8月起已開放預訂，他透露，鑑於近月以來，日本及香港相繼放寬入境限制，單是在今年9月底至10月底，該4星期內的預計需求，已是疫情前同期的4倍，當中亦尤其以香港客人居多，反映需求非常強勁，因此預計「度假村在整個季節都會爆滿」。

 

　　至於推廣渠道方面，他指，「在疫情前我們同時著重線下及線上的推廣，但現時則大多著重網絡營銷（Online Marketing）。」由於尤其留意到，現時有許多消費者作出購買決定時都深受KOL或YouTuber的影響，愛觀看他們以自身經驗分享的影片，並且更容易將「流量轉為預訂」。

 

　　因此亦期望迎合現今的網紅行銷趨勢，藉著KOL或YouTuber的影響力，並在來年積極與不同類別的KOL合作，如情侶、三代同堂。

 

注重網絡行銷 線下夥拍旅社

 

　　Stuart又看好疫後亞洲滑雪旅客商機，盼藉此開拓更多客源，由以往較著重的家庭客群，擴大目標至情侶、需要度蜜月的Honeymooners、想享受滑雪或潛水之旅的三五知己出遊，以及三代同堂出遊等5大客群。

 

　　另在線下方面，亦將積極與旅行社合作，他指，「一些非常強大的旅行社品牌是我們非常重要的合作夥伴」，期望讓更多香港市民認知Club Med，以及了解其較優勝之處等。

 

在2020年12月接管設於香港的Club Med團隊後，Stuart de Bourgogne（左一）積極透過遊戲、有趣的義工活動等盡力提升士氣，助凝聚團隊構思策略。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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